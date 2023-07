Podejmujemy działania, które mają nas przybliżyć, aby w połowie przyszłego roku wszystkie autostrady płatne były bezpłatne – powiedział w sobotę podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Rada Ministrów upoważniła ministra infrastruktury, aby wydał polecenie o zaprzestaniu poboru opłat na A1 na odcinku zarządzanym przez GTC od piątku do poniedziałku, czyli od godzin południowych w piątek do 12 w poniedziałek, we wszystkie weekendy wakacji, co obejmuje również pierwszy weekend września" - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim w Rusocinie (Pomorskie).

Dodał, że to nie oznacza, że nie ma działań i negocjacji, których celem jest doprowadzenie do zwolnienia z opłat na autostradach zarządzanych przez koncesjonariuszy.

"Podejmujemy działania, które mają nas przybliżyć, aby w połowie przyszłego roku wszystkie autostrady płatne były bezpłatne" - dodał minister Adamczyk.