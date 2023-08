Biznes i technologie

Adamiak z PKO BP: w przyszłym roku realny wzrost płac będzie wyraźnie pozytywny

Autor: PAP

Data: 24-08-2023, 16:35

W przyszłym roku realny wzrost płac będzie wyraźnie pozytywny, co powinno to sprzyjać konsumpcji i wzrostowi gospodarczemu – ocenił Mariusz Adamiak z PKO BP w komentarzu do projektu budżetu na 2024 r. Według niego budżet jest ambitny i dosyć optymistyczny.