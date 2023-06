Silvio Bersusconi, zmarły w poniedziałek trzykrotny premier Włoch, wprowadził do Europy telewizję komercyjną i uruchomił innowacyjny projekt urbanistyczny - zaznacza agencja AFP. "Był jednym z pierwszych w Europie, który wynalazł koncepcję konwergencji między reklamą a treściami redakcyjnymi, tworząc programy dostosowane do reklamy, a nie odwrotnie" - zauważa ekspert mediolańskiej szkoły biznesu, Umberto Bertele.

"Silvio Berlusconi wynalazł telewizję komercyjną kiedy na kontynencie wciąż panował monopol telewizji publicznej" - powiedział w poniedziałek AFP Carlo Alberto Carnevale Maffe, profesor strategii na mediolańskim Uniwersytecie Bocconi.

W latach 70. we Włoszech prawo nie dopuszczało istnienia prywatnej ogólnokrajowej telewizji; istniała tylko publiczna RAI i kanały lokalne. Berlusconi, do którego należały regionalne stacje telewizyjne, obszedł to ograniczenie. "Nadawał ten sam program jednocześnie na wszystkich kanałach lokalnych, tak jakby była to telewizja ogólnokrajowa. Pozwoliło mu to przyciągnąć znacznie więcej reklamodawców" - wyjaśnia Bertele. Udało się to dzięki silnemu wsparciu partii socjalistycznej, rządu Bettino Craxiego, a także banków.

Jego stacje zdobywały popularność dzięki lekkim treściom: talk show, gry i atrakcyjne roznegliżowane kobiety - ocenia AFP. W marketingu reklamy telewizyjnej zastosował kolejną innowację. "Zaproponował przedsiębiorcom: nie płaćcie mi teraz, zapłacicie mi jako procent od wzrostu waszych obrotów" - podkreśla Bertele. Jednak z czasem stracił intuicję i przegapił kluczową rewolucję w mediach. "Nigdy nie zrozumiał ani telewizji cyfrowej ani płatnej telewizji, takiej jak Sky i Netflix" - mówi Maffe.

Berlusconi działał również w branży nieruchomości, a jednym z jego sukcesów była dzielnica mieszkaniowa Mediolanu Milano 2, która dzięki terenom zielonym, systemowi transportu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz niezbędnym usługom (banki, sklepy, szkoły) zintegrowanym z zabudową mieszkaniową była niezwykle innowacyjna jak na swoje czasy.

"Miał genialną intuicję, zbudował inteligentne miasto 50 lat przed kimkolwiek innym" - mówi Carnevale Maffe. "Berlusconi był naprawdę innowacyjny jako urbanista, miał niezwykłą koncepcję przestrzeni miejskiej. Jest to aspekt, o którym trochę się zapomina" - dodaje ekspert.

Sukcesy biznesowe Berlusconiego pozwoliły mu stać się w 2004 r., według Forbesa, najbogatszą osobą we Włoszech i 169. na świecie, z majątkiem szacowanym na 12 miliardów dolarów.

Od tego czasu majątek jego i jego rodziny skurczył się do 6,8 miliarda dolarów, co dawało mu 3. miejsce we Włoszech i 352. na świecie w 2023 roku.