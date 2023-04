Biznes i technologie

Agencja Kyodo: współpraca z Globalnym Południem jest kluczowa, by przeciwstawić się Rosji i Chinom

Autor: PAP

Data: 19-04-2023, 11:13

Państwa grupy G7 potrzebują wsparcia krajów rozwijających się, by chronić ład międzynarodowy oparty na regułach przed próbami podważania go przez Rosję i Chiny, ale przekonanie do siebie Globalnego Południa nie będzie łatwe – ocenia w środę agencja Kyodo.