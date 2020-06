Agility Logistics w Polsce rozpoczyna współpracę z branżą farmaceutyczną i life science

Międzynarodowy certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice - GDP) przyznawany jest firmom logistycznym, obsługującym branżę life science, które spełniają restrykcyjne wymagania jakościowe określone przez WHO i Komisję Europejską. Agility Logistics w pełni przestrzega wymagań Dyrektywy KE (2013/C 341/01) i otrzymało certyfikat w dwóch zakresach - organizacji dostaw produktów farmaceutycznych drogą lotniczą, morską i drogą oraz odpraw celnych. Certyfikat obejmuje wszystkie lokalizacje firmy w Polsce – w Warszawie i Wrocławiu.

„Logistyka dla life science i farmacji jest bardzo złożona, operator musi spełnić szereg wymagań, w tym prawne, tak aby zagwarantować pełne bezpieczeństwa dostaw. Otrzymany certyfikat DPD potwierdza, że nasze oddziały w Polsce działają według najwyższych standardów. Dzięki temu będziemy mogli sprostać specyficznym potrzebom i zbudować silną pozycję na tak wymagającym rynku. Wsparciem dla nas będzie doświadczenie globalnych zespołów Agility, które już od wielu lat przygotowują dedykowane rozwiązania dla tej branży” zapewnia Karolina Gasińska-Byczkowska, country manager Agility Logistics w Polsce.

Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej został przyznany Agility Logistics przez niezależną firmę certyfikująca AJA Registrars Germany na okres trzech lat. Ponowny audyt ma się odbyć w 2023 roku.

Agility dla branży life science i farmaceutycznej

Na świecie obsługa firm z branży farmaceutycznej i life science jest jedną z najważniejszych specjalizacji Agility. Operator przygotowuje dedykowane rozwiązania logistyczne, obejmujące m.in. magazynowanie w różnych zakresach temperatur, chłodnicze łańcuchy dostaw (cold chain), konsolidację ładunków czy logistykę zwrotów. Dzięki zaawansowanym technologiom monitorowania przesyłek zapewnia, co jest istotne w obsłudze tej branży, pełną widoczność łańcucha dostaw oraz raportowanie przepływu towarów w transporcie lotniczym, morskim i drogowym. W logistyce dla farmacji kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo i standaryzacja usług. Tu Agility opiera się m.in. na wytycznych i regulacjach wydawanych przez EU, WHO oraz FDA (Food and Drug Administration, amerykańska agencja rządowa), posiada też niezbędne certyfikaty, jak GDP.

W Szwajcarii działa Pharma Competence Centre Agility, które odpowiada za zarządzanie chłodniczymi łańcuchami dostaw dla produktów farmaceutycznych. Rocznie obsługiwanych jest tu ponad 20 tys. przesyłek transportowanych w temperaturze kontrolowanej.