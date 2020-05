Agility organizuje transporty medyczne i specjalne

Przy organizacji transportów sprzętu medycznego i artykułów ochrony osobistej Agility współpracuje z klientami, rządami różnych państw i organizacjami charytatywnymi. Jednym z bardziej skomplikowanych logistycznie transportów była dostawa sprzętu medycznego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia Malediwów. Agility wspólnie z Chapman Freeborn Airchartering, odpowiadało za dostarczenie 41 ton sprzętu medycznego, w tym tomografów komputerowych i aparatów do rezonansu magnetycznego, przeznaczonych do szpitali na wyspach archipelagu. Największym wyzwaniem, w sytuacji ograniczonej dostępności lotów i przestrzeni ładunkowych w samolotach, było zorganizowanie transportów ponad 287 ładunków z 5 krajów na różnych kontynentach - z USA, Chin, Francji, Japonii i Indii, na lotnisko w Dubaju. Dopiero stąd, po skonsolidowaniu, na pokładzie wyczarterowanego frachtowca Boeing – 747 zostały dostarczone do Male, stolicy Malediwów. Operator dostarczył też m.in. sprzęt laboratoryjny o wartości 14 mln USD do Nowego Jorku oraz 45 ton sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej, w tym masek, rękawic, gogli i respiratorów z Chin do Irlandii.

Transporty specjalne i ponadgabarytowe

Mimo obowiązujących obecnie wielu ograniczeń i restrykcji, Agility, wspierając łańcuchy dostaw klientów, zorganizowało kolejne transporty specjalne i ponadgabarytowe. W marcu dwa oddziały Agility, amerykański i egipski, przygotowały dostawę morską 20 lokomotyw, ważących 2800 ton. W ciągu 25 dni zostały dostarczone z amerykańskiego Norfolk do Aleksandrii w Egipcie.

W ostatnim czasie transporty specjalne ładunków ponadgabarytowych, wymagających niestandardowego podejścia, zorganizował także polski oddział Agility. Wśród nich można wymienić transport morski ważących łącznie ponad 30 ton urządzeń do elektrowni w Indonezji.

- Dostarczanym ładunkiem był ważący ponad 12 - tonowy wirnik o długości 4 m, 15-tonowy stojan o długości 3,5 m oraz różne części zamienne. Ładunek, odebrany we Wrocławiu, po zabezpieczeniu i umieszczeniu w kontenerach, został na kołach przewieziony do portu morskiego w Gdyni i załadowany na statek, płynący do indonezyjskiego portu Surabaya. Odpowiadaliśmy też za zorganizowanie dostawy do elektrowni leżącej ok. 150 km od portu. Tu przeszkodą był kamienny most na jedynej drodze dojazdowej, który mógł nie wytrzymać ciężaru, a my nie mieliśmy żadnej dokumentacji technicznej. W Surabaya cały ładunek został więc przeładowany i umieszczony na 3 wieloosiowych ciężarówkach - wyjaśnia Piotr Klimecki, business development manager, odpowiedzialny za organizację tego transportu.