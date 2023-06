Już 1 lipca rusza program bezpieczny kredyt dwa procent przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości; zachęcam młodych ludzi do skorzystania z tego atrakcyjnego kredytu na pierwsze mieszkanie - mówiła w poniedziałek posłanka PiS Agnieszka Soin.

W poniedziałek we Wrocławiu na konferencji prasowej szefowa wrocławskich struktur Prawa i Sprawiedliwości posłanka Agnieszka Soin w ramach projektu #Trasa dotrzymanego słowa przez Prawo i Sprawiedliwość podkreśliła, że PiS w czasie swoich rządów uczyniło najwięcej dla młodych ludzi w Polsce.

"Już 1 lipca tego roku rusza program bezpieczny kredyt dwa procent przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dla młodych ludzi. Dlatego zachęcam młodych do skorzystania z tego atrakcyjnego kredytu na pierwsze mieszkanie. To naprawdę bardzo korzystne rozwiązanie, w którym przez dziesięć lat dofinansowanie jest lat gwarantowane z budżetu państwa" - powiedziała posłanka.

Przypomniała, że małżeństwo czy rodzina może wziąć 600 tys. zł kredytu, a singiel do 500 tys. zł.

"Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło wiele rozwiązań korzystnych dla młodych m.in. dotyczą one niepłacenia podatku. Dzięki temu osoby do 26 roku życia otrzymują wyższe wynagrodzenia. A te osoby, które do tego wieku pobierają naukę i pracuję nie opłacają składek ZUS. Jest to dobre rozwiązanie nie tylko dla młodych, ale też i dla pracodawców, bo dzięki są większe szanse na to, by dawać możliwość młodym na zatrudnienie i zdobywanie doświadczenia" - podkreśliła Soin.

Dodała, że rząd PiS wprowadził też wakacje kredytowe, bon turystyczny, dofinansowanie na szkolna wyprawkę 300+, a w programie wyborczym partia proponuje darmowe leki dla osób do 18 roku życia.