AgroUnia oskarża producentów nawozów o sabotaż

Polskie firmy produkujące nawozy wywożą je za granicę, a polski rolnik nie może kupić nawozu, bo go nie ma w sklepie. To jest sabotaż. To początek kryzysu żywnościowego - mówi iider Agro Unii Michał Kołodziejczak.

Autor: PAP

Data: 14-10-2021, 17:00

Lider Agro Unii Michał Kołodziejczak twierdzi, że polskie firmy produkujące nawozy wywożą je za granicę. fot. PAP/Tytus Żmijewski

Niemal cały protest był transmitowany przez członków AgroUnii na jednym z portali społecznościowych. Lider stowarzyszenia Michał Kołodziejczak mówi na nagraniu m.in., że w Woli Baranowskiej jest największa stacja przeładunkowa polskich nawozów.

"Jesteśmy w największym miejscu przeładunkowym polskich nawozów, które wyjeżdżają w tej chwili na Ukrainę. Tutaj są szerokie tory, przyjeżdżają co chwilę składy, tiry, dziesiątki tirów, polskich nawozów, polskich zakładów. Tu jest nasz nawóz, z naszej spółki Skarbu Państwa. Tutaj jest +polifoska+, która w tej chwili zdrożała o 150 procent, jest niedostępna w Polsce" - dodał.

Na nagraniu widać, jak Kołodziejczak i towarzyszące mu osoby, chodzą po torowisku, wspinają się na wagony i blokują tory.

W innym nagraniu, już po zakończeniu protestu, lider AgroUnii tłumaczy, że była to spontaniczna akcja. Zdaniem Kołodziejczaka, polskie firmy produkujące nawozy wywożą je za granicę, a polski rolnik nie może kupić nawozu, bo go nie ma w sklepie. "To jest sabotaż. To początek kryzysu żywnościowego" - mówił.

Ceny nawozów będą rosły

Lider AgroUnii przekonywał, że ceny nawozów będą ciągle rosły, co wpłynie na ceny żywności. Zdaniem Kołodziejczaka, rząd, minister rolnictwa nic z tym nie robią. "To są błędy tej władzy. Zamiast gromadzić surowce my je wyprzedajemy" - zaznaczył.

Kołodziejczak zapowiedział, że w piątek odbędzie się w tej sprawie konferencja prasowa w Warszawie. "Prawdziwa opozycja jest na ulicy, jest na torach, na składach nawozowych. Ci co są w Sejmie potrafią tylko skakać sobie do oczu" - stwierdził.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, policja otrzymała prośbę o interwencje po godz. 9. Z informacji wynikało, że grupa nieupoważnionych osób jest na torach LHS.

"Na miejscu policjanci wylegitymowali kilkanaście osób, które przybywały na stacji LHS Knapy (Wola Baranowska). Wyjaśniali, czy mogą te osoby przebywać na tym terenie, który, jak wynika z naszych informacji, należy do prywatnego właściciela. Nikt nie został ukarany mandatem karnym, nikt też nie został zatrzymany, nie były użyte żadne środki przymusu bezpośredniego" - powiedziała policjantka.

Podinsp. Jędrzejewska-Wrona dodała, że po ok. dwóch godzinach protest został zakończony. Oceniła, że przebiegł spokojnie.