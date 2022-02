AgroUnia protestuje w Warszawie. "Reprezentujemy także mieszkańców miast"

Trwa protest AgroUnii w Warszawie. W środę, 23 stycznia rolnicy przyjechali do stolicy, by przedstawić swoje postulaty Mateuszowi Morawieckiemu.

AgroUnia protestuje w Warszawie. fot. PAP/Piotr Nowak

Protest AgroUnii w Warszawie pod hasłem "Godna płaca za ciężką pracę" rozpoczął się w środę, 23 lutego o godz. 10 pod Pałacem Kultury i Nauki. Następnie rolnicy przemieszczą się przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Ok. godz. 12 ma nastąpić przekazanie petycji do premiera przed gmachem od strony al. Ujazdowskich.

- Wściekli rolnicy jadą do Warszawy. Ponad setka traktorów zmierza do stolicy. Oprócz tego autokary ludzi z niemal każdego województwa. Dołączają górnicy, pracownicy, przedsiębiorcy - zapowiadała AgroUnia.

Na porannej konferencji Michał Kołodziejczak zwracał uwagę na zachowanie policji przed demonstracją.

- Zachowanie policji jest skandalicznie. Z jej winy doszło do małej stłuczki, zatrzymali 2 traktory. Policja sprawdzała co jest w kabinach, beczkach i na przyczepach. Funkcjonariusze wchodzili do każdego traktora. Cóż, będą mieli wściekłych rolników dzisiaj w Warszawie - dodał.

Lider AgroUnii zaznaczył, że dzisiejszy protest odbywa się nie tylko w interesie rolników i mieszkańców wsi.

- Reprezentujemy także miasto i ludzi, którzy tu żyją. Oni też doświadczają zastoju na rynku warzyw, owoców i świń. Praktycznie nie ma dziś branży, która jest pewna. Od rządu słyszymy opowieści, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. My tego nie widzimy. Coraz większe rachunki za kredyty rozsadzają nasze portfele. Dlatego mówimy: stop drożyźnie i beznadziejnym politykom. Nie damy sobie wmówić że jest dobrze, zwłaszcza, że wciąż przyjeżdżają do Polski rosyjskie ogórki - wskazał.

AgroUnia: Produkcja żywności zdycha

- Próbujemy rozwiązać nasze problemy z każdej strony. Policja nie chce bezpiecznie eskortować legalnej manifestacji przez miasto. Co będzie? Zobaczymy. Rolnicy są zdeterminowani i wściekli. Dojedziemy tam, gdzie się da. Na manifestacji może być kolumna ponad 100 potężnych rolniczych maszyn - zapowiada organizacja.

- Produkcja żywności klęczy na kolanach i zdycha. Polska wieś to nie są już brudne kalosze i słoma z butów. To drogie traktory na kredyty i normalne rodziny. Mamy wiele do stracenia" - mówi Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

Michał Kołodziejczak zapowiedział, że protest będzie "historyczny".

- Będziemy domagać się spotkania z premierem Morawieckim, który chyba nie wie jaki jest stan polskiego rolnictwa. Manifestacja jest potrzebna, bo według niektórych rolnicy uważają, że jest dobrze - dodał.

AgroUnia w Warszawie 23 lutego

Już od niedzieli w okolice Warszawy były przywożone ciągniki z całej Polski. W środę rano rolnicy zebrali się pod Sochaczewem, a następnie wjechali maszynami do Warszawy.

- Mamy już pozwolenia z gmin na przejazd, a także zgłoszone dokumenty w Urzędzie Miasta Warszawy. Oprócz ciągników przyjadą także tysiące ludzi autokarami, busami i samochodami. Zbierzemy się pod KPRM, gdzie będziemy domagać się spotkania z premierem. Polska wieś nie chce tańczyć i śpiewać tylko normalnie pracować - podsumował.