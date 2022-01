AgroUnia przebiła rolniczą bańkę?

AgroUnia podsumowała 2021 rok. To był najbardziej rozwojowy rok, wyszliśmy z bańki rolnictwa - mówi Michał Kołodziejczak, lider ugrupowania. Plany na 2022 rok są nie mniej ambitne:

Autor: AT

Data: 02-01-2022, 14:59

AgroUnia w 2021 wyszła z rolniczej "bańki" - mówi Michał Kołodziejczak. fot. PAP/Grzegorz Michałowski

2021 rokiem AGROunii?

Mija właśnie najbardziej rozwojowy rok dla AGROunii - podsumowała partia Michała Kołodziejczaka.

- To właśnie w tym roku władze liczyły, że ogień AGROunii się wypali, a my dolaliśmy oliwy do ognia. Wzmocniliśmy się i pokazaliśmy, że jesteśmy najbardziej liczącym się ruchem społeczno-politycznym w Polsce - mówi lider ugrupowania.

W 2021 r. AgroUnia odwiedziła setki miejsc w całej Polsce. Była tam, gdzie zjawiali się politycy PiS, m.in. gdy Mateusz Morawiecki otwierał fragment drogi we Wrześni lub gdy później Jarosław Kaczyński dyscyplinował swoich polityków mówiąc, że muszą być bardziej aktywni w internecie. Live z uciekającym Morawieckim tylko na FB zobaczyło 4,5 miliona ludzi.

AgroUnia aktywna w social mediach i nie tylko

To nie był jednak najpopularniejszy post. Więcej wyświetleń miał film „Kołodziejczak miażdży dziennikarkę TVP" 10 mln odbiorców, 440 tysięcy lajków i innych reakcji. 82 tysiące udostępnień i to tylko na FB + 720 tysięcy wyświetleń na YT + 235 tysięcy wyświetleń na Twitterze.

Łącznie filmy AgroUnii na Facebooku były odtwarzane prawie 180 milionów razy.

W czerwcu rolnicy z AGROunii łańcuchami "zamknęli" ministerstwo rolnictwa z belami słomy i świecami dymnymi. W wakacje AGROunia zorganizowała 48- i 24-godzinne protesty w prawie 20 miejscach Polski. AGROunia dołączyła też do strajku medyków w białym miasteczku 2.0.

Michał Kołodziejczak stwierdził, że jeśli zechce to może zostać premierem, a hymn partii nagrał sam Michał Wiśniewski.

AgroUnia wychodzi z bańki rolnictwa

Wreszcie AGROunia w 2021 roku wyszła z bańki rolnictwa, broniąc m.in. wiejskiej szkoły w Dubience czy organizując protest w obronie praw pracowniczych.

Wisienką na torcie była grudniowa konwencja AGROunii w warszawskim teatrze Palladium, gdzie przyjechało kilkuset sympatyków z całej Polski. Jak informuje partia, większość była z wielkich miast.

Jakie plany ma AgroUnia na 2022?

- Rozwalić beton układany od ponad 30 lat. Zmieść ze sceny politycznej Kaczyńskiego, Tuska, Czarzastego - mówi Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

W grudniu AgroUnia zaproponowała, by wszystkie produkty były obowiązkowo oznaczane flagą kraju pochodzenia.

- Dziś nie wiadomo skąd jest np. czekolada w Lidlu i wiele innych rzeczy. Nie wiadomo kto je produkuje i w jakim standardzie - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl Michał Kołodziejczak.

