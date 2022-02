AgroUnia szykuje protesty w miastach. "Nie będziemy umierać w ciszy"

AgroUnia zapowiedziała masowe protesty rolników w całej Polsce. W środę, 9 lutego w 50 miejscach w kraju rolnicy wyjadą na ulice, by zaprotestować m.in. przeciwko drożejącej żywności i cenom nawozów.

Autor: AT

Data: 07-02-2022, 16:36

AgroUnia zapowiedziała masowe protesty rolników na środę, 9 lutego. fot. PAP/Wojtek Jargiło

AgroUnia zapowiada ogólnopolski protest

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie lider AgroUnii Michał Kołodziejczak zapowiedział na 9 lutego strajki w 50 miejscach w całej Polsce.

- Protest będzie miał różną formę. Jedni rolnicy będą blokować ulice przez kilka godzin. Szykujemy także przejazdy traktorami do miast wojewódzkich - dodał.

Najwięcej działań AgroUnia zaplanowała w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i lubelskim.

- Jesteśmy do tego zmuszeni, bo rząd nie radzi sobie z sytuacją. Naszą akcję kierujemy do mieszkańców miast. Chcemy zwrócić ich uwagę na to, że problemy rolników dotykają także ich. Za chwilę będą musieli płacić horrendalne sumy za żywność. Inflacja i wysokie ceny produktów spożywczych nie biorą się znikąd - dodał Kołodziejczak.

AgroUnia zablokuje miasta wojewódzkie

Lider Agro Unii przekonywał, że rolnicy nie będą w ciszy patrzeć na bezradność rządu.

- Nie będziemy umierać w ciszy ani zamykać się w stodołach. Rolnicy nie pozwolą na to żeby inni nie widzieli ich problemów. Duma nam nie pozwala, ale sytuacja zmusza nas żebyśmy wyszli na drogi. Ceny nawozów są 3-4 razy droższe niż w tamtym roku, a według rządu sytuacja jest stabilna. Chcemy wiedzieć jaki jest koszt produkcji nawozów przez spółki skarbu państwa, ile na nas zarabiają?

AgroUnia o Zielonym Ładzie w Polsce

Agro Unia domaga się także od rządu informacji na temat tego, w jakim zakresie wprowadzany będzie w Polsce Zielony Ład.

- Według badań na skutek Zielonego Ładu produkcja żywności w Polsce będzie o 20 proc. mniejsza. To przełoży się na rosnące ceny żywności i jej brak w miastach. Dzisiaj politycy, którzy forsują Zielony Ład pozakładali firmy żeby ściągać żywność z zagranicy do Polski i UE. W dodatku odbywa się niekontrolowany import z zagranicy cebuli, marchwi, ziemniaków, które są przepakowywane w polskie opakowania. Nalegamy na działania - zakończył Kołodziejczak.