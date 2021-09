AgroUnia w Sejmie? Partia z rekordowym poparciem

Według sondażu Instytutu Badań Publicznych AgroUnia może już liczyć na poparcie 5,1 proc. Polaków. To prawie dwa razy więcej niż PSL, który zagłosowałoby 2,4 uprawnionych.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 07-09-2021, 10:21

AgroUnia Michała Kołodziejczaka przekroczyła 5 proc. poparcia w sondażach. fot. PTWP

AgroUnia z rekordowym poparciem

Na początku września Instytut Badań Publicznych zbadał preferencje polityczne Polaków na zlecenie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej "Stan Polityki". Sondaż przeprowadzono w dniach 1-3 września 2021 r. metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą zostałoby Prawo i Sprawiedliwość mogące liczyć na 34,61 proc. (spadek o 0,21 p.p. względem lipca). Na drugim miejscu, z poparciem sięgającym 24,09 proc. (spadek o 2,15 p.p.) uplasowałaby się Koalicja Obywatelska, która utrzymuje swoją przewagę nad Polską 2050.

Trzecią pozycję zajmuje partia Szymona Hołowni z rezultatem 15,82 proc. (spadek o 3,94 p.p.). W Sejmie znalazłyby się także Konfederacja i Lewica, mogące liczyć odpowiednio na 9,69 proc. (+2,32 p.p.) oraz 7,73 proc. (+1,35 p.p.). Tuż nad progiem wyborczym znalazłaby się debiutująca w Sejmie Agrounia z wynikiem 5,07 proc.

Warto wspomnieć, że poza parlamentem znalazłoby się PSL (2,65 proc.).

AgroUnia odbiera wyborców PiS

Łukasz Pawłowski, prezes OGB komentując wyniki badania zauważa, że w nowy sezon wchodzimy z bardzo ciekawą sytuacją na scenie politycznej.

- Przewaga PiS nad partiami opozycyjnymi się umacnia, do Sejmu wchodzi nowy gracz, a opozycja ma za mało mandatów, by stworzyć większość w Sejmie. Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym działa polaryzacja na scenie politycznej. Efektem tych zmian jest przechodzenie części wyborców Polska 2050 z powrotem do PiS, jednocześnie PiS traci część wyborców na rzecz Agrounii - mówi.

Specjalista wskazuje, że AgroUnia to obecnie najgroźniejszy rywal dla PiS, w szczególności na wsi.

- PiS największy swój kryzys po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji ma już prawie za sobą, choć wyrósł mu na wsi groźny konkurent, którego chyba nie spodziewał się Jarosław Kaczyński. Jednocześnie wynik PSL, o który pytaliśmy razem z Jarosławem Gowinem, nadal jest mocno poniżej progu wyborczego, co by oznaczało, że współpraca z Gowinem nie przynosi PSL nowych głosów tak, jak to było z Pawłem Kukizem. Dobry wynik Agrounii może ostatecznie pogrążyć PSL w przyszłych wyborach. Spadki Koalicji Obywatelskiej oznaczają, że “górka”, którą zyskała KO po powrocie Donalda Tuska, już się wyczerpała - podsumował.

60 procent Polaków popiera protesty AgroUnii W sierpniu z przeprowadzonego dla Money.pl badania United Surveys wynikało, że blisko 60 procent Polaków popiera rolnicze protesty AgroUnii organizowane w minionych miesiącach w całej Polsce.