AgroUnia w Warszawie. Gdzie będzie protest 23 lutego?

W środę, 23 lutego AgroUnia zapowiedziała olbrzymi protest w Warszawie. Rolnicy będą protestować m.in. pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Autor: AT

Data: 22-02-2022, 19:20

23 lutego AgroUnia organizuje duży protest w Warszawie. fot. PAP/Grzegorz Michałowski

- Wściekli rolnicy jadą do Warszawy. Ponad setka traktorów zmierza do stolicy. Oprócz tego autokary ludzi z niemal każdego województwa. Dołączają górnicy, pracownicy, przedsiębiorcy - zapowiada AgroUnia.

Protest odbędzie się pod hasłem "Godna płaca za ciężką pracę"

Plan protestu:

7.00 – wyjazd traktorów z okolic Sochaczewa. (Kuznocin 112)

9.00 Konferencja prasowa skrzyżowanie Kasprzaka/Ordona

10.00 – start manifestacji pieszej sprzed Pałacu Kultury i Nauki w kierunku kancelarii premiera

ok. 12.00 przekazanie petycji do premiera przed gmachem od Al. Ujazdowskich

AgroUnia o proteście w Warszawie: Dojedziemy tam, gdzie się da

- Próbujemy rozwiązać nasze problemy z każdej strony. Policja nie chce bezpiecznie eskortować legalnej manifestacji przez miasto. Co będzie? Zobaczymy. Rolnicy są zdeterminowani i wściekli. Dojedziemy tam, gdzie się da. Na manifestacji może być kolumna ponad 100 potężnych rolniczych maszyn - zapowiada organizacja.

- Produkcja żywności klęczy na kolanach i zdycha. Polska wieś to nie są już brudne kalosze i słoma z butów. To drogie traktory na kredyty i normalne rodziny. Mamy wiele do stracenia" - mówi Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

AgroUnia zablokuje Warszawę?

AgroUnia zapowiedziała na środę, 23 lutego duży protest w Warszawie. O godz. 10 rolnicy spotkają się pod Pałacem Kultury i Nauki, by następnie przejść pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Michał Kołodziejczak zapowiedział, że protest będzie "historyczny".

- Będziemy domagać się spotkania z premierem Morawieckim, który chyba nie wie jaki jest stan polskiego rolnictwa. Manifestacja jest potrzebna, bo według niektórych rolnicy uważają, że jest dobrze - dodał.

Jak będzie przebiegał protest AgroUnii?

Już od niedzieli w okolice Warszawy będą przywożone ciągniki z całej Polski. W środę rolnicy zbiorą się pod Sochaczewem, a następnie wjadą maszynami do Warszawy.

- Mamy już pozwolenia z gmin na przejazd, a także zgłoszone dokumenty w Urzędzie Miasta Warszawy. Oprócz ciągników przyjadą także tysiące ludzi autokarami, busami i samochodami. Zbierzemy się pod KPRM, gdzie będziemy domagać się spotkania z premierem. Polska wieś nie chce tańczyć i śpiewać tylko normalnie pracować - podsumował.

Kołodziejczak odniósł się także do wydanego 18 lutego oświadczenia POHiD na temat rosnących cen żywności, o którym pisaliśmy w tekście: Rosną koszty działalności sklepów spożywczych

- POHiD twierdzi, że za coraz wyższe ceny żywności odpowiadają rolnicy. To skandal! - podsumował.