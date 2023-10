Tegoroczne wyniki badań EKObarometr* wykazały m.in., że aż 62% Polaków oczekuje od producentów opakowań, że znacznie zwiększą oni liczbę dostępnych na rynku opakowań ekologicznych, jednocześnie deklarując (60%), że są w stanie zapłacić więcej za tego typu opakowania. Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej, którą cechują się także konsumenci Agus.

Nasz klient to przeważnie człowiek aktywny, dbającym o swoje zdrowie, środowisko i ogólny dobrostan, oraz patrzący szeroko na proces zakupowy, w tym także na opakowanie. Stąd ergonomiczność i poręczność opakowań Hello Day! Smoothie, które można łatwo wziąć ze sobą w drogę, zapakować do plecaka czy torebki i cieszyć się ich smakiem w dowolnym miejscu i momencie

- mówi Jarosław Bańda