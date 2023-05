Sztuczna inteligencja stwarza możliwości szerszego podejścia do promocji produktów spożywczych. Ale istnieją też ryzyka - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Branża spożywcza i sztuczna inteligencja

Ostatnio dużo się mówi o sztucznej inteligencji i o tym, jak ona wpływa na poszczególne elementy naszego życia i społecznego i gospodarczego. Jaki wpływ AI może mieć na branżę spożywczą?

- Sztuczna inteligencja od dawna jest wykorzystywane przez wiele firmy z branży spożywczej, ale obecnie AI zaczęła wchodzić w obszary miękkie zastrzeżone dla zespołów ludzkich, chociażby takie jak marketing, analizy sprzedaży, wnioskowanie, czy tworzenie nowych koncepcji reklamowych. Wszystko to może zrobić AI i to w relatywnie szybki sposób - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Komu może zagrozić AI?

Tłumaczy, że z jednej strony AI zagraża wymieniowym wyżej działom, z drugiej - stwarza możliwości na ciekawsze, szersze i bardziej holistyczne podejście do promocji produktów spożywczych.

- Myślę, że agencje marketingowe, które żyją z wymyślania koncepcji, mogą się poczuć w jakimś stopniu zagrożone - dodaje.

Podkreśla jednocześnie, że nie jest za tym, aby sztuczna inteligencja "decydowała" o całym procesie produkcji żywności, ponieważ rodziłoby to wiele potencjalnych ryzyk.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo żywności

- W przemyśle spożywczym najważniejsze jest bezpieczeństwo żywności, dlatego nie ma tu miejsca na dowolne łączenie składników i nieskrępowaną kreatywność. Trzeba być bardzo ostrożnym. Tu liczą się konkretne wytyczne, których trzeba ścisłe przestrzegać. Wyobraźmy sobie, że nagle sztuczna inteligencja stwierdziłaby, że według niej produkt spożywczy, który jest wytwarzany przed danego producenta żywności, powinien być bardziej czerwony. I doda więcej czerwonego barwnika, przez co firma przekroczy dozwolone dawki, jej produkt okaże się niebezpieczny i zostanie wycofany z rynku. Dlatego myślę, że w tym kierunku na pewno nie pójdziemy - zaznacza.

AI może pomóc producentom żywności w analizach

Dodaje, że AI może bardziej przydać się firmom produkującym żywność do analiz, wnioskowania, oceny funkcjonowania sprzedaży oraz wsparcia w zakresie analizy dużych baz danych.

- Powstaje jednak pytanie, do czego może to nas doprowadzić? Bo jeżeli wszystkie firmy spożywcze zaczną w podobny sposób korzystać z AI, może się okazać, że ich kampanie reklamowe czy produkty będę bardzo do siebie podobne. A nie o to przecież nam chodzi - zastanawia się Andrzej Gantner.

Oprac. na podstawie fragmentów rozmowy wideo. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy.