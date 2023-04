A gdyby tak podczas kongresowych debat swoją obecność zaznaczyła… AI? Organizatorzy XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach poświęcili jej wiele miejsca w programie wydarzenia, analizując szanse jak i zagrożenia idące za nową technologią, postanowili pójść także o krok dalej. Blisko 170. debatom dotyczącym trendów, wyzwań i perspektyw europejskiej gospodarki towarzyszyć będą wizualizacje, przygotowane przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Kongres startuje już w najbliższy poniedziałek, 24 kwietnia br. i potrwa trzy dni.

AI wkracza na Europejski Kongres Gospodarczy 2023. / fot. materiały prasowe

EEC 2023: Sztuczna inteligencja podczas debat

Sztuczna inteligencja to jedna z najbardziej ekspansywnych technologii zmieniających gospodarkę i życie społeczne. Dlatego organizatorzy postanowili skonfrontować wizję stworzoną przez algorytmy z opinią prelegentów, moderatorów i słuchaczy. Podczas Kongresu uczestnicy dowiedzą się, jak sztuczna inteligencja widzi każdy z zakresów tematycznych omawianych przez panelistów. Moderatorzy dyskusji zwrócą uwagę prelegentów i słuchaczy na obrazy przygotowane przez sztuczną inteligencję, które wyświetlone będą na ekranach w kongresowych salach. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do szerokiego skomentowania stworzonych przez algorytmy zjawisk, trendów, rzeczywistości, które być może staną się przyczynkiem do dalszej dyskusji lub po prostu będą dla niej ciekawym i barwnym tłem.

– Jednym z naszych głównych celów podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest śledzenie tego, co najaktualniejsze w gospodarce europejskiej, trendów i zjawisk, które najbardziej wpływają na współczesne społeczeństwa. Sztuczna inteligencja to jedno z wielu narzędzi, istnienia którego nie sposób wziąć w nawias, skoro w coraz szerszym zakresie staje się elementem naszej codzienności. Pochylimy się nad nią w wielu debatach, a wizualizacje, które przedstawimy, będą tylko jednym z przykładów wykorzystania AI w praktyce – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

By przygotować wizualizacje debat, skorzystano z programu i usługi sztucznej inteligencji o nazwie Midjourney. To narzędzie stworzone przez niezależne laboratorium badawcze z siedzibą w San Francisco, Midjourney, Inc., które generuje obrazy na podstawie opisów w języku naturalnym, zwanych „podpowiedziami”, podobnie jak OpenAI DALL-E i Stable Diffusion.

XV Europejski Kongres Gospodarczy, 24-26 kwietnia 2023 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.