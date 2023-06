27 czerwca 2023 r. na rynku akcji zagranicznych GPW GlobalConnect zadebiutują akcje spółek Adidas, Bayer i RWE - poinformowała giełda w komunikacie.

Adidas, Bayer i RWE na GlobalConnect; fot. unsplash

Akcje tych spółek wejdą do obrotu na GlobalConnect na wniosek, który złożył do GPW Wprowadzający Animator Rynku – Santander Biuro Maklerskie.



Akcje wprowadzanych spółek wchodzą w skład indeksu giełdowego DAX.



Obecnie w obrocie dostępne są akcje 10 spółek: Allianz, BMW, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home), Jeronimo Martins (właściciel m.in. sieci sklepów Biedronka), Mercedes Benz, Porsche, SAP, Siemens, Volkswagen i Zalando. Planowane jest dalsze, sukcesywne rozbudowywanie oferty. W późniejszym okresie planowane jest także poszerzenie oferty o dostępność akcji wybranych spółek amerykańskich.



GlobalConnect to nowy rynek GPW, który ruszył w listopadzie 2022 r.