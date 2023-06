Zwyczaje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen zdecydowało w środę o przeznaczeniu 6,385 mld zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 5,5 zł na akcję. Taką dywidendę rekomendował zarząd spółki.

Rekomendację zarządu poparło 99,9 proc. głosujących akcjonariuszy, reprezentujących 74 proc. kapitału zakładowego.

Zarząd zarekomendował, aby z 27,262 mld zł zysku za rok 2022 r. 6,386 mld zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą część, czyli niemal 20,877 mld zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd zaproponował, by wypłata dywidendy nastąpiła 31 sierpnia 2023 r.

Zgodnie ze strategią PKN Orlen do 2030 r., polityka dywidendowa zakłada, że całkowita dywidenda jest określana co roku, zależy od wyników koncernu, jest na poziomie 40 proc. skorygowanych przepływów pieniężnych i nie może być mniejsza niż dywidenda bazowa. Dywidendę bazową określono w strategii na 4 zł na akcję w 2023 r., i ma ona rosnąć o 0,15 zł co roku począwszy od 2023 r.

PKN Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern posiada m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.