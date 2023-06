Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen zdecydowało w środę o zmianie nazwy spółki - z Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA. Z wnioskiem o zmianę nazwy wystąpił zarząd, motywując zachowaniem spójności ze strategią spółki do 2030 r.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o zmianie nazwy spółki /fot. Shutterstock

PKN Orlen zmienił nazwę

Zmianę statutu spółki, przewidującą zmianę nazwy poparło 99,969 proc. głosujących akcjonariuszy.

Zmiana firmy pozwoli na zachowanie spójności z przyjętą strategią Orlen 2030 w zakresie budowy koncernu multienergetycznego oraz budową globalnej marki Orlen na rynkach zagranicznych - argumentował zarząd, zgłaszając projekt uchwały o zmianie statutu i nazwy.

Jak napisał zarząd, działania i dalsze plany rozwoju spółki implikują konieczność zmiany postrzegania marki firmy, obecnie skoncentrowanej wokół przerobu ropy naftowej. Zmiana odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności i jej strategiczne kierunki rozwoju, planuje się bowiem, że w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy dawać będą segmenty niezwiązane z przerobem ropy. Tym samym określenie "naftowy" w nazwie nie jest już adekwatne i spójne w zawiązku z wizją i planami rozwoju poza segment naftowy - argumentował zarząd we wniosku o zmiany. Wymienił jako kierunki rozwoju energetykę odnawialną, elektromobilność, biogaz i biometan.

Obszary działalności Orlenu

Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern ma m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.