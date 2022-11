32-latek, który za wejście do jednego z aquaparków na Podhalu zapłacił fałszywym banknotem, usłyszał zarzuty. Zatrzymany tłumaczył, że jest aktorem i na planie zdjęciowym tylko takimi pieniędzmi płaci. Podczas przeszukania jego rzeczy policja znalazła kolejne falsyfikaty.

Falsyfikaty, tzw. banknoty prezentowe, do złudzenia przypominały oryginały. | fot. Shutterstock

"Zatrzymany wyjaśniając okoliczności sprawy tłumaczył policjantom i prokuratorowi, że jest aktorem i na co dzień na planie zdjęciowym płaci falsyfikatami. Niestety wszystko wskazuje na to, że +aktor+ pomylił realne życie z planem zdjęciowym. W realnym życiu odpowie za oszustwo, za co grozi do 8 lat więzienia" - poinformował w piątek rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

"Aktor" płacił fałszywymi pieniędzmi

Falsyfikaty, tzw. banknoty prezentowe, znalezione u 32-latka z województwa podlaskiego, do złudzenia przypominały oryginały.

Oszustwo zauważyła kasjerka aquaparku rozliczając utarg i zawiadomiła policję. Policjanci przy pomocy kamer monitoringu na basenach zidentyfikowali oszusta.

Kolejne falsyfikaty w torbie "aktora"

"Mężczyzna tłumaczył się, że to jakieś nieporozumienie, że na pewno to ktoś mu wydał taki banknot. Policjanci nie dali wiary 32-latkowi i podczas kontroli jego torby podróżnej ujawnili kilkadziesiąt takich samych banknotów. Ponadto w kwaterze, w której zatrzymał się 32-latek, policjanci znaleźli kolejne falsyfikaty" - wyjaśnił rzecznik policji.

Śledczy analizowali również podobne zgłoszenia o oszustwie z regionu ustalając, czy zatrzymany może mieć z nimi związek.

32-latek usłyszał zarzuty oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Ma zakaz opuszczania kraju i zapłacił poręczenie majątkowe.

Policja apeluje do sprzedawców, kasjerów o zachowanie ostrożność i przestrzega przed podobnymi oszustwami.