Aktywność inwestycyjna na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych

Autor: AW

Data: 04-08-2022, 17:50

Dane za II kw. 2022 r. opublikowane w najnowszym raporcie firmy Colliers pt. „Capital Markets Snapshot for Europe, the Middle East and Africa (EMEA)” pokazują, że panująca obecnie niepewność gospodarcza zaczyna oddziaływać na aktywność inwestycyjną na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych (CRE).

Piotr Mirowski, Senior Partner i Dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego Colliers w Polsce; fot. mat. pras.

Obniżone prognozy wzrostu gospodarczego, gwałtowny wzrost cen, zacieśnienie polityki monetarnej i trwająca wojna w Ukrainie wywołały stan wyczekiwania na części głównych rynków kapitałowych. W Wielkiej Brytanii wolumen inwestycji spadł z 17 mld funtów (I kw.) do 10 mld funtów (II kw.), przy czym spowolnienie nastąpiło we wszystkich klasach aktywów pomimo zawarcia transakcji w kluczowych ośrodkach. W Niemczech również znikł optymizm z I kw., choć jego znakomite wyniki przyczyniły się do tego, że w pierwszej połowie 2022 r. łączna wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne wyniosła 28,4 mld euro (drugi najlepszy wynik półroczny w tej dekadzie).

Wysoki wzrost w Europie Środkowo-Wschodniej, Francji, Włoszech i Hiszpanii

Inne główne rynki odnotowały wzrosty:

· we Francji nastąpiło odbicie wywołane inwestycjami w segmentach handlu detalicznego, biur oraz obiektów przemysłowych i logistycznych;

· we Włoszech poziom aktywności sięgnął prawie 3 mld euro;

· w Hiszpanii wolumeny inwestycji przekroczyły średnie historyczne;

· region CEE również odnotował dobre wyniki, w szczególności Polska, która miała wyjątkowo udany II kw. m.in. dzięki napływowi kapitału instytucjonalnego z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Obawy o perspektywy gospodarcze i szybko rosnące koszty obsługi zadłużenia zbiegły się z malejącym popytem, szczególnie w głównej części rynku i w większości klas aktywów. Jednak zniesienie ograniczeń związanych z COVID-19 wywołało boom na podróże wypoczynkowe, który sprawia, że branża hotelarska znów cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza w popularnych kurortach na południu Europy. Oczekuje się, że niepokój utrzyma się w drugiej połowie 2022 roku, przy czym niektóre segmenty rynku prawdopodobnie nie odczują żadnego spowolnienia, ponieważ inwestorzy wciąż będą szukać możliwości zysków w najlepszych aktywach Luke Dawson, Dyrektor zarządzający ds. transgranicznych rynków kapitałowych w regionie EMEA w Colliers

Polska: rynek inwestycyjny z półrocznym rekordem

Polska wciąż jest rynkiem stabilnym, rozwojowym i atrakcyjnym. II kw. okazał się jednym z najlepszych w historii – odnotowano wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne bliski 1,4 mld euro. To daje w I półroczu 2022 r. rekordowe 3 mld euro.

Na tak dobrą sytuację na polskim rynku miało wpływ kilka elementów. Jednym z nich był debiut dużych inwestorów z Europy Środkowej o zdywersyfikowanych portfelach, takich jak Investika, Wood&Co czy Trigea, zainteresowanych zakupami w Warszawie i innych regionach kraju w segmentach biurowym i przemysłowo-logistycznym. Należy również podkreślić, że Niemcy, mimo obecnej sytuacji gospodarczej i konsekwencji wojny w Ukrainie, też bacznie obserwują kluczowe projekty Dorota Wysokińska-Kuzdra, Dyrektor Działu Corporate Finance i Living Services na region Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers.

Wśród istotnych przyczyn utrzymania zainteresowania zagranicznego kapitału polskim rynkiem nieruchomości komercyjnych możemy wymienić wciąż rosnący popyt na rynku najmu, zarówno w obiektach biurowych, jak i logistycznych, który prezentuje potencjał całego rynku.

Powrót do biur po okresie pandemii i perspektywy dalszego wzrostu, zarówno organicznego, jak i zewnętrznego były jednymi z głównych czynników renesansu aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym. Z drugiej strony presja na koszty budowy oraz coraz bardziej ograniczona dostępność najatrakcyjniejszych terenów pod projekty biurowe sprawia, że podaż nowej powierzchni biurowej w najbliższych latach będzie niska, co generuje potencjał wzrostu czynszów i pozytywnie przełoży się na zwroty dla inwestorów Piotr Mirowski, Senior Partner i Dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego Colliers w Polsce

Wielka Brytania: wciąż duże transakcje

W warunkach ogólnego spowolnienia na brytyjskim rynku CRE, w Londynie, Birmingham, Glasgow i innych metropoliach zawierano w II kw. duże transakcje. Inwestorzy koncentrowali się na projektach wielofunkcyjnych, łączących w sobie część rezydencjalną i komercyjną. Przykładem jest tu zakup przez GIC Real Estate większościowego udziału w londyńskim Paddington Central za ogromną kwotę 694 mln funtów.

Francja: duże transakcje biurowe

Po miesiącach niskiej aktywności we francuskim segmencie office tam również zawarto kilka znaczących transakcji, w tym kilka poza stolicą. Budynek Rio w centralnej dzielnicy biznesowej Paryża kupił M&G Real Estate France od ARDIAN za 270 mln euro, natomiast Swiss Life REIM sprzedał wieżowiec La Marseillaise w Marsylii firmie 2 SCPI za 250 mln euro.

Niemcy: presja na obniżenie wycen

Inwestorzy na niemieckim rynku CRE w II kw. br. twardo negocjowali oferty, co dało efekt dużej różnicy pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Na podstawie bieżących danych Colliers szacuje, że obniżki cen obiektów biurowych na siedmiu ] największych rynkach inwestycyjnych w Niemczech wyniosą od 10 do 25 punktów bazowych, co prawdopodobnie spowoduje wzrost stóp zwrotu powyżej 3%.

Włochy: ożywienie w hotelarstwie

W II kw. we Włoszech najbardziej ożywił się sektor hotelarski, co ma związek z powrotem turystów do tego kraju po pandemii SARS-CoV-2. Dwie z kluczowych transakcji zawarto w Rzymie: Hotel Majestic zmienił właściciela, a marka Four Seasons zakupiła biurowiec w historycznym centrum w celu jego przebudowy.

Dania i Irlandia: na pierwszym miejscu rynek mieszkaniowy

Sektor mieszkaniowy nadal był głównym celem inwestycyjnym na mniejszych ynkach europejskich. W Danii w ciągu kwartału odnotowano transakcje o wartości 3,2 mld euro, co oznacza wzrost o prawie 30% w porównaniu z tym samym kwartałem rok do roku, przy czym prawie połowa z nich dotyczyła nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych na wynajem.

W Irlandii mieszkania stanowiły 36% całkowitego obrotu, w porównaniu z zaledwie 22% w przypadku biur. Trzy największe transakcje dotyczyły aktywów z sektora wynajmu prywatnego w Dublinie.