Alba Konopie sięga po crowdfunding m.in. na technologiczny rozwój

Alba Konopie, firma specjalizująca się w uprawie, przetwórstwie, produkcji i dystrybucji naturalnych produktów na bazie konopi, zapowiada emisję crowdfundingową do maksymalnej kwoty 1 mln euro. Spółka chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na skalowanie produkcji, rozwój parku maszynowego oraz dalsze prace nad autorską technologią zarządzania uprawami z użyciem dronów. Ponadto planuje ekspansję w USA.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 15-06-2021, 10:11

Stanisław Raźniewski: Stawiamy na nowoczesność, a naszą ambicją jest osiągnięcie technologicznej przewagi otwierającej drzwi do kontraktów zagranicznych. fot. materiały prasowe

- Profesjonalizm i dbałość o każdy detal to wartości, którymi kierujemy się każdego dnia, rozwijając Alba Konopie. Wierzymy, że nasze działania mogą pozytywnie wpływać na otoczenie a przede wszystkim jakość życia i dobre samopoczucie naszych klientów. Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie agrotechniki, produkcji, naukowcami i specjalistami technologii dronowych. Łącznie nasz zespół poświęcił ponad 20 000 godzin na pracę przy uprawach - mówi Stanisław Raźniewski, Prezes Alba Konopie SA.

- Podchodzimy do biznesu rzetelnie, całościowo i metodycznie. Możemy zadbać o stały wzrost firmy przez wzgląd na szereg przewag konkurencyjnych, synergie w ramach dywizji biznesowych firmy i doświadczenie poparte sukcesami założycieli. Wiemy jak wyróżnić się nie tylko na rynku lokalnym, chcemy także rozwijać się globalnie i już poczyniliśmy ku temu kroki – dodaje.

Crowdfunding Alba Konopie na przyspieszenie rozwoju

Spółka ma ambitny plan na dalszy rozwój biznesu. W celu zwiększenia skali produkcji Alba Konopie SA chce stworzyć jak najlepsze warunki pod poszczególne elementy procesu produkcyjnego – od suszenia, przez przetwarzanie paździerza i włókna, składowanie, po uprawy typu indoor (halowe). Zamierza prowadzić dalsze prace modernizacyjne w posiadanych budynkach, w tym zapewnić unowocześnienie komunikacji i przepływu biomasy, a także wysuszonego surowca.

Spółka chce rozwijać także park maszynowy dedykowany uprawie i przetwarzaniu konopi, wyposażony w profesjonalne sprzęty, m.in. maszynę do zbioru, skalowalną suszarnię modułową czy też maszynę do dekortykacji. Planuje również dalsze prace badawczo-rozwojowe nad technologią feminizacji plantacji przy użyciu dronów (oznaczanie osobników męskich i obojnaków celem ich eliminacji), co przełożyć się ma na lepszą jakość plonów. W późniejszym czasie chce zaoferować tę usługę rolnikom i klientom, chcącym polepszyć jakość swoich plonów i upraw innych niż konopie w Polsce, UE oraz USA. Ma to być dodatkowym źródłem dywersyfikacji przychodów.

- Stawiamy na nowoczesność, a naszą ambicją jest osiągnięcie technologicznej przewagi otwierającej drzwi do kontraktów zagranicznych. Nasze rozwiązanie technologiczne ma pozwolić na identyfikację kwiatów męskich, tzw. płaskoni, celem ich oznaczenia w GPS, a następnie eliminacji dronem UAV z rozpylaczem specjalnego naturalnego środka. Rozwijamy także własne algorytmy. Zdecydowaliśmy się na finansowanie społecznościowe, by móc szybciej zakończyć niezbędne usprawnienia oraz zmodernizować linie produkcyjne. Wierzymy, że crowdinvesting doskonale wpisuje się w nasze plany, łącząc twardy biznes z nowoczesnością – mówi Stanisław Raźniewski.

Alba Konopie chce ponadto zainwestować w dalszy rozwój w USA, gdzie po produkty CBD dziennie sięga już 60 mln ludzi. W tym celu chce rozwijać partnerstwa w Stanach Zjednoczonych i nawiązywać kolejne współprace z lokalnymi dystrybutorami.

W 2019 roku w USA rynek produktów CBD wzrósł siedmiokrotnie i osiągnął wartość około 5 miliardów dolarów. Wg prognoz w najbliższych dwóch latach wzrośnie ona do 23,7 miliardów. Tak specyfika amerykańskiego rynku uprawy i sprzedaży produktów CBD sprawia, że jest on największy na świecie. Dlatego jest dla nas kluczowe, by stać się jego częścią – powiedział Tomasz Suchowierski, współtworca Alba Konopie SA, ekspert w dziedzinie ekspansji zagranicznej.

Alba Konopie SA to spółka, która zdecydowanie wyróżnia się na tle rodzimej branży konopnej. Unikalne technologie, dotychczasowe dokonania, dobry plan i przemyślane zarządzanie, to tylko kilka z przewag, jakie posiada. Choć saturacja rynku konopnego postępuje, wciąż czeka on na swojego lidera biznesowego, a Alba jest dobrym kandydatem do tego tytułu. Z poziomu inwestora istnieje wiele elementów wpływających na perspektywiczność tego projektu. W Crowdway kibicujemy spółkom wnoszącym nową jakość, dlatego czekam z niecierpliwością na kampanię Alby na naszej platformie – powiedział Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

Alba Konopie SA dywersyfikuje swoją działalność, inwestując w kolejne linie, m.in. w produkty dla zwierząt. W tym celu nawiązuje współpracę ze sklepem zoologicznym fera.pl. Zamierza także przeznaczyć część upraw pod produkcję kosmetyków. W ramach działań badawczych w sektorze farmaceutycznym, współpracuje także z neuroklinikami. Spółka chce rozwijać się poza Polską, podpisała niedawno list intencyjny z dużym dystrybutorem w USA.

Alba Konopie - synergia w działaniu

Alba Konopie utrzymuje i rozwija kilka linii biznesowych, co zapewnia bardzo szeroki wachlarz produktów i usług, dając możliwość korzystania z efektu synergii.

Alba-Agro zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości surowca konopnego, w tym suszu pod ekstrakcję, nasion, liści, kwiatów czy mieszanek do produkcji herbat. Sprzedaż odbywa się poprzez platformy e-commerce, giełdy i dedykowany sklep internetowy. Alba-Agro zaopatruje producentów z branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i produktów konopnych, w tym m.in. browar Tenczynek, producenta popularnego piwa BUH. W najbliższym czasie ma nawiązać współpracę z kolejnymi dużymi partnerami handlowymi.

Alba-Hemp oferuje gotowe produkty wytwarzane na bazie upraw własnych spółki, w tym oleje, izolaty, kapsułki oraz różne rodzaje herbat i nasion konopnych. Łącznie spółka produkuje obecnie 34 różnego rodzaju produkty zawierające pełne spektrum kannabinoidów, takich jak CBD, CBDa, CBG, CBN, a także chlorofilu i składników aktywnych. Wyroby nie zawierają syntetycznych czy odseparowanych laboratoryjnie sztucznych substancji. Sprzedaż produktów gotowych Alba-Hemp odbywa się poprzez platformy e-commerce, dedykowany sklep internetowy (Alba-Hemp.com), jak również przez partnerów – właścicieli sieci placówek stacjonarnych, w tym m.in. apteki sieci Dr. Max, jak również platformy farmaceutyczne Abonet i Kamsoft.

Alba-Drony jest dywizją technologiczną, rozwijaną pod kątem rolnictwa precyzyjnego, ze szczególnym akcentem na uprawy konopi. Precyzyjny monitoring rozwijających się roślin za pośrednictwem dronów z kamerami multi i hiperspektralnymi pozwala na eliminację męskich osobników, optymalizacje upraw, wzrost produktywności i wyższą jakość plonów. Rozwijane są autorskie algorytmy, docelowo wykorzystane zostanie uczenie maszynowe.

W ramach rolnictwa precyzyjnego Alba Konopie SA rozwija także metody agrotechniczne. Badany jest rodzaj i gatunek gleb, ich typy i podtypy, przydatność rolnicza gleby. Dokonywana jest analiza zasobności pierwiastków i mikroelementów, map zachwaszczenia, odczynu PH itd.

Hempago to linia oferująca susz konopny pakowany w bibułki, tzw. pre-rolls. Podobnie jak w przypadku Alba-Agro, bazuje na ekologicznych uprawach, gdzie regularnie badany i monitorowany jest cały proces wzrostu roślin, zbioru oraz powstania finalnych produktów, co sprawia, że oferują one najwyższą jakość.

Alba Konopie SA to jedna z nielicznych na polskim rynku firm zarządzających całym łańcuchem produkcji wysokiej jakości, naturalnych produktów na bazie konopi włóknistych. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu, a jej twórcami są Stanisław Raźniewski oraz Tomasz Suchowierski, menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w ekspansji zagranicznej, dyplomacji gospodarczej oraz budowie organizacji w branżach HoReCa i handlu detalicznego.

Połączeni pasją do uprawy i potencjału, jaki drzemie w konopiach, współwłaściciele od kilku lat pracują razem nad uczynieniem z Alba Konopie lidera polskiego rynku konopnego, co potwierdza niezwykle dynamiczny rozwój firmy. W 2019 roku spółka zaczęła działalność od 2 ha upraw testowych. Obecnie posiada do dyspozycji 300 ha ziemi w Wielkopolsce oraz na Podlasiu, z czego 57 ha objętych czynną uprawą. Zbiory surowca w 2020 roku przekroczyły wartość 17 ton. Przychody spółki za obecny rok mają wzrosnąć kilkukrotnie w stosunku do ubiegłego.