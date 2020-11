Aleksandra Niżyńska, EIT Food: Pandemię można wykorzystać jako czas na zmiany i innowacje

W ubiegłym tygodniu EIT Food opublikowało raport na temat przyszłości rolnictwa. - W marcu 2020 r. kiedy już wiedzieliśmy, że nasza rzeczywistość nie będzie taka sama, przenalizowaliśmy scenariusze przyszłości dla naszej branży - mówiła Aleksandra Niżyńska.

Istnieje bardzo dużo możliwości rozwoju branży rolno-spożywczej w Polsce. Dzięki swojej odporności na kryzysy i takich sytuacji jak Covid-19 może wrócić dość szybko do stanu sprzed kryzysu.

- W kwietniu produkcja dóbr trwałych spadła o ponad 50 proc. rdr. Produkcja FMCG, w tym żywności tylko o 14 proc., a w lipcu ten wskaźnik wzrósł i przekroczył stan sprzed pandemii. To pokazuje, że branża ma szansę na szybką odbudowę, choć to nie zawsze może być tylko pozytywny aspekt. Może on sprawić, że branża będzie odporna na przyszłość. Każdy przedsiębiorca powinien więc postawić sobie pytanie czy chce być gotowy na przyszłość, co oznacza podejmowanie ryzyka i trudnych decyzji. A wszelkie innowacje łączą się z ryzykiem. A może stawia na to, żeby być odpornym na kryzys i wrócić do "normalności", czyli sytuacji sprzed marca br., choć nie wiem czy to jeszcze w ogóle będzie możliwe - mówiła Aleksandra Niżyńska.

- Musimy się pogodzić z tym, że pandemia nas szybko nie opuści. Ten moment firmy z branży - od rolników do branży retail czy HoReCa - mogą wykorzystać na innowacje i zmienianie siebie dla konsumentów - dodała.

EIT Food stworzyło 4 scenariusze przyszłości, w których przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej mogą się odnaleźć. Dwa są zachowawcze, dwa - ekstremalne. Te zachowawcze mają zainspirować przedsiębiorców.

1. Nowy konsument. Korzysta coraz częściej z onlinowych opcji, jak delivery. Firmy będą musiały dostosować się do nowych możliwości i potrzeb konsumentów, choć niekoniecznie mają zasoby finansowe.

2. Nowe zasady. Konsumenci nie będą chcieli dostosować się do nowej rzeczywistości. Będą woleli wrócić do normalności sprzed marca i nie zaakceptują zmian. Natomiast przedsiębiorstwa dzięki dość szybkiej odbudowie gospodarczej, będą chciały wprowadzać innowacje na rynek. Będziemy obserwować napięcie pomiędzy konsumentem 'konserwatywnym', a nowoczesną branżą.

Pandemia koronawirusa zaburzy zmiany klimatyczne?

- Rok 2019 to kult klimatu i potępienie plastiku. Teraz sami konsumenci woleliby sterylności. Opakowania to jednak ogromne pole do innowacji. Wszelkie alternatywne dla plastiku opakowania muszą być trwałe i higieniczne - mówiła Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food.