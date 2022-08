Alfa Laval: Jak radzić sobie z wzrostem cen wody w branży spożywczej?

W jednym z dużych zakładów spożywczych, poprzez wymianę główek sterujących, byliśmy w stanie zaoszczędzić ok. 1400 m sześc. wody, a także 70 tys. kWh energii - mówi nam Damian Bartkowiak, menedżer sprzedaży dystrybucyjnej w firmie Alfa Laval.

Damian Bartkowiak, menedżer sprzedaży dystrybucyjnej w firmie Alfa Laval Polska. fot. PTWP

Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Damian Bartkowiak, menedżer sprzedaży dystrybucyjnej w firmie Alfa Laval Polska, problem wzrostu kosztów wody oraz dostępu do niej staje się coraz poważniejszym wyzwaniem.

Damian Bartkowiak wskazuje, że polskie firmy chcą inwestować w nowoczesne rozwiązania w tym obszarze, ale czasem brak im specjalistycznej wiedzy.

Wynika to z faktu, że często działy techniczne nie współpracują z działami finansowymi przedsiębiorstw. Naszą rolą w Alfa Laval jest m.in. skoordynowanie tego procesu oraz znalezienie odpowiednich kontaktów w działach utrzymania ruchu i finansowym. Robimy to dosyć dynamicznie z naszymi partnerami i wiele tego rodzaju projektów mamy już za sobą - dodaje.

Menedżer sprzedaży dystrybucyjnej w Alfa Laval Polska podkreśla, że priorytetem w procesie optymalizacji zużycia wody jest nowe podejście do mycia zbiorników.

W browarnictwie, branży sokowniczej czy mleczarstwie zamieniamy statyczne kule myjące, często bardzo nieefektywne, na turbiny myjące. W ten sposób jesteśmy w stanie zaoszczędzić jedną czwartą, a niekiedy nawet jedną trzecią zużycia wody. Optymalizujemy także nieefektywne energetycznie pompy, wymieniamy wymienniki ciepła z płaszczowo-rurowych na płytowe, które są dużo bardziej efektywne i wytwarzają dużo większe turbulencje. To także nasze nowe główki sterujące Alfa Laval Think Top V70, dzięki którym jesteśmy w stanie zaoszczędzić ok. 3-4 litrów wody na każdym zaworze. A pamiętajmy, że baterie zaworowe składają się często ze 100-150 zaworów w jednym miejscu. Te liczby potrafią robić wrażenie - mówi.

Bartkowiak wskazuje, że głównymi przewagami Alfa Laval są globalna skala działalności firmy oraz silnie rozwinięta sieć dystrybucji w Polsce.

Jakie firmy z branży spożywczej korzystają z rozwiązań Alfa Laval?

To najwięksi producenci z sektora browarniczego, napojowego i mleczarskiego. Ostatni projekt, który realizowaliśmy w jednym z takich zakładów dotyczył wymiany główek sterujących, gdzie byliśmy w stanie zaoszczędzić ok. 1400 m sześc. wody rocznie przez wymianę ok. 70 główek, a także 70 tys. kWh energii do podgrzania środka służącego do mycia zaworów. Z naszych obliczeń wynika, że zaoszczędziliśmy w ten sposób 16-18 ton CO2 - wskazuje.