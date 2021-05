AliExpress zbuduje w Polsce regionalny hub przeładunkowy?

AliExpress szuka lokalizacji na stworzenie hubu logistyczno-przeładunkowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W wyścigu o chińskiego e-giganta prowadzą Węgry i Polska.

Polska wygra wyścig o środkowoeuropejskie centrum przeładunkowe AliExpress? fot. unsplash

- Mamy zasadniczy, pozytywny element związany z naszym położeniem geograficznym. Jesteśmy państwem granicznym Unii Europejskiej, państwem z dostępem do morza, państwem w samym sercu Europy - z rozbudowującą się siecią infrastrukturalną, jeśli chodzi o drogi, kolej, ale także i infrastrukturę lotniczą - wymienia nasze przewagi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

I - jak przyznaje - rządowi zależy, by takie centrum logistyczne AliExpress powstało przy jednym z naszych lotnisk. By to się udało, potrzebne jest jednak mocne, polityczne wsparcie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Moim zdaniem te decyzje chińskiego inwestora będzie dyktowało kilka czynników. Jeden to jest oczywiście przejrzystość, konkurencyjność i takie podejście do interesu. Istotna będzie też relacja polityczna z danym krajem. Nie oszukujmy się – w takim państwie, jak Chińska Republika Ludowa większość podmiotów gospodarczych ma mniejszą lub większą odpowiedzialność przed państwem

– Uważam, że mamy wiele przewag - natury logistyczno-gospodarczo-geograficzno-prawnej - nad innymi partnerami. Mam wrażenie, że my od 2015 roku odrabiamy pewnego rodzaju straty – zapewnia wiceminister Przydacz.

Oprócz Polski w wyścigu, by stać się ważnym ośrodkiem w końcowym etapie Nowego Jedwabnego Szlaku, uczestniczą przede wszystkim Niemcy, ale i Litwa, Finlandia, a nawet – od południa – Słowacja, Austria oraz Węgry.

Polska oferta „naznaczona” jest dodatkowo rosyjsko-ukraińskim konfliktem zbrojnym.

– Oczywiste, że tego typu niestabilność nie ma pozytywnego wpływu na handel. Jasną sprawą jest, że tam, gdzie się ona pojawia, biznes zachowuje pewną rezerwę. Miejmy świadomość, że widać kilka szlaków i sama strona chińska nie do końca precyzuje, który z nich jest najbardziej przez nią preferowany – tłumaczy Marcin Przydacz, podsekretarz stanu MSZ ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej.

Więcej na wnp.pl