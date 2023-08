Alior Bank przygotował bon zakupowy o wartości 4 tys. dla osób, które skorzystają z bezpiecznego kredytu w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie - poinformował we wtorek bank.

Bezpieczny kredyt 2 proc. oferuje dziewięć banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, oraz VeloBank.

"Do nowej oferty Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Alior Bank dodał bonus w postaci vouchera/karty podarunkowej/bonu zakupowego o wartości 4 tys. zł., który będzie można zrealizować w sklepach: www.agatameble.pl, Komfort, Media Expert, RTV Euro AGD, czy Vorwerk" - poinformował we wtorek bank.

Jak dodano, warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wniosku kredytowego, wraz z wyrażeniem zgód marketingowych, bezpośrednio w oddziale banku nie później niż do 30.11 br., podpisanie umowy kredytowej, rejestracja na dedykowanym tej promocji formularzu na stronie internetowej banku i uruchomienie Bezpiecznego kredytu 2 procent do 29.12.2023 r.

Z vouchera/karty podarunkowej/bonu będzie można skorzystać do końca 2024 r.

1 lipca br. w życie weszła ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat, oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował w poniedziałek, że ponad 32 tys. osób złożyło wnioski w programie "Pierwsze Mieszkanie"; podpisano 2 tys. 709 umów na prawie 1 mld złotych Dodał, że założono też 1 tys. 331 Kont Mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

"Bezpieczne kredyty" mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty. Lista banków dostępna na stronie BGK, obecnie jest na niej dziewięć instytucji.

Ustawa wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe. Mogą je założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. W przypadku tego instrumentu również wymogiem jest brak własnego mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce dzieci - do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).

Źródłem finansowania zarówno dopłat do rat, jak i premii mieszkaniowych będzie budżet państwa, poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Największym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa PZU SA z 31,91 proc. głosów z akcji.