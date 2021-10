Allegro poniżej 50 zł

Wtorkowe notowania przyniosły umiarkowane spadki głównych indeksów i gwałtowną przecenę kilku dużych spółek. Najniżej w historii zamknęły sesję akcje Allegro, po spadku o 3,0 proc. do 49,295 zł.

Autor: PAP

Data: 19-10-2021, 18:35

Akcje Allegro na GPW spadły; fot. shutterstock.com

WIG20

"Wydaje się, że wtorkowe notowania zaczęliśmy ze zbyt dużym optymizmem i kiedy nie udało się przekroczyć maksimów z poprzedniego dnia, okazało się, że na rynku brakuje popytu. W drugiej części sesji schodziliśmy coraz niżej i to może być początek większego spadku, który sprowadzi WIG20 do 2.350-2.400 pkt. " - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

WIG20, po otwarciu zbliżonym do poniedziałkowego zamknięcia i niewielkim wzroście na początku sesji, do ok. 14.00 utrzymywał się w trendzie bocznym. Po publikacji danych o inflacji bazowej, które pokazały wzrost inflacji do 4,2 proc. we wrześniu z 3,9 proc. w sierpniu, kontrolę nad notowaniami przejęła podaż. Inwestorów zaniepokoiły także informacje z Chin, które deklarują, że będą interweniowały na rynku węgla, żeby zatrzymać wzrost cen. Ta informacja nie spodobała się przede wszystkim akcjonariuszom mocno ostatnio rosnącego JSW - notowania spadły z 60 do 55 zł, co także miało wpływ na zachowanie WIG20. Ostatecznie indeks największych spółek stracił 0,5 proc. i zakończył sesję na poziomie 2.447,54 pkt.

Indeks WIG również zniżkował 0,5 proc. do 74.298,79 pkt., mWIG40 stracił 0,4 proc. i zamknął sesję na 5.628,57 pkt., a sWIG80 spadł o 0,2 proc. do 21.557,19 pkt.

Kiedy kończyły się notowania na GPW większość europejskich rynków znajdowała się na plusie, a niemiecki DAX rósł ok. 0,2 proc. Od wzrostów o ponad 0,5 proc. rozpoczęły sesję także amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite.

Obroty akcjami na GPW wyniosły ponad 1,3 mld zł, z czego 1,0 mld zł przypadło na WIG20. Granicę 100 mln zł obrotów przekroczyły cztery spółki: Allegro (166,7 mln zł), KGHM (127,5 mln zł), JSW (126,5 mln zł) oraz PKN Orlen (103,9 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych 9 zakończyło sesję na minusie, w tym trzy indeksy - WIG-Energia, WIG-Chemia, WIG-Górnictwo - straciły ponad 5 proc. Na przeciwnym biegunie znalazły się WIG.Games i WIG-Informatyka, które zyskały po ponad 1 proc.

"Spółki gamingowe, po dłuższym okresie słabości, zachowały się lepiej od szerokiego rynku. Być może ta branża w trakcie ewentualnych spadków okaże się korzystną inwestycją" - ocenił Czarnecki.

W WIG20 liderem wzrostów były akcje CD Projektu, które jeszcze na początku sesji kosztowały 187 zł, ale na zamknięciu wyceniane były na 197,48 zł, po wzroście o 4,5 proc.

Powody do zadowolenia mieli także akcjonariusze Asecco Poland. Akcje zyskały 2,4 proc. i zakończyły sesję na poziomie 98,80 zł, najwyższym od ponad 14 lat.

Do historycznego maksimum zbliżyły się akcje Dino Polska, po wzroście o 2,3 proc. do 369,60 zł.

Lista spółek, które we wtorek rozczarowały, jest dłuższa. Otwiera ją Mercator, który po spadku o ponad 20 proc. w poniedziałek, we wtorek straciły na wartości ponad 9 proc., kończąc sesję na poziomie 108 zł, najniższym od ponad roku. Inwestorów najpierw rozczarowały wstępne wyniki za III kwartał, a we wtorek nie zadowoliły wyjaśnienia zarządu na konferencji.

Ponad 9 proc. do 55,36 zł spadł kurs akcji JSW, choć na początku notowań kosztowały nawet ponad 62 zł.

Mocno na wartości straciły spółki energetyczne, przecena nie ominęła także banków.

W mWIG40 uwagę zwraca ponad 6-proc. spadek kursu akcji Azotów, a także 3,5-proc. przecena papierów Ten Square Games (TSG). Po krótkiej korekcie akcje TSG wróciły do trendu spadkowego i zakończyły wtorkową sesję na poziomie 364,8 zł, najniższym od ponad roku.

Notowania PKP Cargo, które w poniedziałek podało, że rada nadzorcza odwołała prezesa spółki Czesława Warsewicza i trzech członków zarządu i postanowiła delegować Władysława Szczepkowskiego, członka RN do wykonywania czynności prezesa, spadły o 3,5 proc. do 19,12 zł.

Liderem wzrostów w mWIG40 były akcje Dom Development, które podrożały o 3,3 proc. do 142,2 zł.

W sWIG80 najmocniej zyskały akcje PCF. Po informacji o tym, że prezes spółki kupił akcje za niemal 700 tys. zł, notowania poszły w górę o 13,4 proc. do 48 zł. Jeszcze w piątek akcje PCF notowane były najniżej w historii.