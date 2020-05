Aluminiowe puszki napojowe liderem recyklingu w Polsce

- Nowe przepisy prawne regulujące wdrożenie zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nad którymi obecnie pracuje rząd, powinny uwzględniać wypracowane przez branżę aluminiową, dobrze działające i sprawdzone rozwiązania - informuje Fundacja Recal.

- Aluminiowa puszka napojowa jest aktualnie najlepiej odzyskiwanym odpadem opakowaniowym w Polsce. Według najnowszych danych Fundacji RECAL, poziom recyklingu w 2018 roku wyniósł aż 80,5 %. Osiągnięcie tak wysokich poziomów jest możliwe dzięki ogólnokrajowej sieci punktów skupu, przyjmującej od mieszkańców puszki po napojach na zasadach komercyjnych, która tworzy samofinansujący się system efektywny pod względem ekonomicznym i środowiskowym. W znaczącym stopniu przyczyniło się do tego zaangażowanie branży aluminiowej w proces recyklingu - podaje fundacja.

- Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach pokrywają koszty zbierania, transportu, doczyszczenia, a w skrajnych przypadkach również finansują ich recykling. Opakowania aluminiowe, będące najcenniejszym surowcem wtórnym w odpadach komunalnych, nie generują dodatkowych kosztów i nie trzeba dopłacać do ich przetwarzania. W przypadku aluminium wartość zebranego surowca pozwala na pokrycie kosztów jego doczyszczenia, a nawet zbierania i transportu. Szczególne zalety i właściwości tego metalu powinny zostać wzięte pod uwagę podczas wypracowywania polskich przepisów dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), nad którymi obecnie prowadzone są prace - informuje Fundacja Recal.

Tłumaczy, że jednym z dyskutowanych rozwiązań w ramach ROP jest wprowadzenie kaucji na opakowania napojowe, co niewątpliwie przyczyniłoby się do podniesienia ogólnych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Projektując system depozytowy dla opakowań do napojów, należy jednak pamiętać, że nadwyżki generowane ze sprzedaży cennych surowców nie mogą wspierać finansowo pozostałych, deficytowych opakowań jak np. kartony do soków. Rozważane dziś wprowadzenie systemu depozytowego dla wszystkich opakowań w Polsce powinno w pierwszej kolejności dotyczyć opakowań trudnych w wydzieleniu ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, dla których jest to często jedyna droga do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku.