Amazon, Ikea i Unilever będą korzystać tylko ze statków o zerowej emisji

Grupa międzynarodowych firm, w tym Amazon, Ikea i Unilever, zobowiązała się do wykorzystywania do transportu swoich towarów od 2040 r. wyłącznie statków o zerowej emisji. To największy dotychczas krok w kierunku dekarbonizacji żeglugi oceanicznej.

Data: 20-10-2021, 10:09

fot. unsplash.com

Jak tłumaczą sygnatariusze porozumienia, zobowiązanie dziewięciu międzynarodowych korporacji powinno dać grupom żeglugowym i innym zaufanie do inwestowania w statki, infrastrukturę i paliwa potrzebne do wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze.

Według danych Światowego Instytutu Zasobów, żegluga odpowiada za 1,7 proc. emisji gazów cieplarnianych na świecie, a Międzynarodowa Organizacja Morska, szacuje ją na 2,9 proc.

