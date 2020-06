Amazon rezygnuje z plastikowych opakowań w Indiach

Amazon stworzył specjalny wydział do walki z podróbkami

Amazon poinformował w poniedziałek, że zrezygnował w Indiach z pakowania produktów w jednorazowe, plastikowe opakowania i zastąpił je materiałami w 100 proc. biodegradowalnymi, w tym papierem. Firma przyznała, że od czasu do czasu nadal będzie korzystać z plastiku, ale wyłącznie z takiego, który nadaje się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Nowe wytyczne wprowadzone zostały we wszystkich ponad 50 indyjskich centrach dystrybucji.

Amazon jeszcze w ubiegłym roku zobowiązał się do realizacji szeregu celów klimatycznych, w tym wyeliminowania do czerwca tego roku plastiku z dostaw w Indiach.

"Naszym celem jest zminimalizowanie wpływu środowiskowego firmy, przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań klientów. Mimo zmagań z licznymi problemami podczas pandemii, przez kilka ostatnich miesięcy kontynuowaliśmy naszą pracę na rzecz środowiska" - powiedział w oświadczeniu Prakash Kumar Dutta dyrektor odpowiedzialny w Amazon India za realizację zamówień i łańcuch dostaw.

Wcześniej w tym miesiącu Amazon udostępnił w 100 miastach w Indiach usługę dostaw bez pakowania (Packaging-Free Shipping, PFS), czyli dostarczania zamówień kompletnie niezapakowanych lub opakowanych jedynie w stopniu minimalnym. To pierwsza tego typu inicjatywa w kraju i jak dotąd korzysta z niej 40 proc. klientów. Dodatkowo, Amazon zapowiedział, że od września rozpoczął w Indiach zbieranie i recykling plastiku oraz nawiązał w tym celu współpracę z lokalnymi firmami specjalizującymi się w gospodarowaniu odpadami. Wcześniej w tym miesiącu koncern poinformował, że przeznaczy 2 mld dolarów na inwestycje związane z ochroną klimatu. Nowy fundusz o nazwie The Climate Pledge Fund wspierał będzie firmy z różnych sektorów, w tym transportowego, energetycznego i produkcji, w osiągnięciu przez nie neutralności klimatycznej do 2040 r.

Indie od kilku lat zmagają się z problemem rosnącej liczby plastikowych odpadków. Trzecia największa gospodarka Azji generuje w ciągu roku 9,4 mld ton plastikowych śmieci rocznie.