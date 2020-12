Amazon udostępnia technologię do monitorowania pracowników

Oferowane przez Amazona AWS Panorama to niewielkie urządzenie, które pracodawca może podłączyć do istniejących już kamer monitoringu i które za pośrednictwem powiązanego z nim oprogramowania AI jest w stanie dostarczyć mu określonych danych, takich jak liczba osób w danym miejscu w czasie, odległość między nimi oraz wykorzystywane przez pracowników sprzęty ochronne.

Jak zapowiada koncern, technologia może być wykorzystywana przez pracodawców m.in. do kontrolowania, czy pracownicy przestrzegają regulacji związanych z pandemią COVID-19, w tym czy przestrzegają odpowiedniego dystansu i czy naszą maski ochronne. System może być również stosowany do monitorowania sytuacji w miejscach publicznych, takich jak sklepy i pomóc w oszacowaniu np., ile osób przebywa w danej chwili w pomieszczeniu, jak się przemieszczają oraz ile stoi w kolejce do kasy.

AWS Panorama dostarcza danych w czasie rzeczywistym i może pomóc w automatycznym wykrywaniu problemów.

"Pracodawca zostanie natychmiast poinformowany o ewentualnych zagrożeniach, jak np. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pracowników" - poinformował Amazon w oświadczeniu.

Jak donosi dziennik "Financial Times", system jest już testowany przez takie koncerny jak Siemens i Deloitte, które wykorzystują go m.in. do szacowania ruchu w miastach i portach, w których prowadzą działalność.