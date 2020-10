Amazon zwiększa zatrudnienie w Polsce

– Nasz zespół powiększył się do 18 tys. pracowników, udało się to osiągnąć w roku tak pełnym wyzwań. Możemy zaoferować stabilne zatrudnienie w bezpiecznym środowisku, połączone z atrakcyjnymi zarobkami i dodatkowymi świadczeniami już od pierwszego dnia. Zapewniamy też możliwości rozwoju zawodowego profesjonalistom, od menedżerów operacyjnych, inżynierów, ekspertów ds. HR, finansów i IT, po absolwentów gotowych dołączyć do naszego zespołu – powiedział Marian Sepesi, regionalny dyrektor ds. operacji na Europę Środkowo-Wschodnią.

Poza tym, rozpoczęto rekrutację na 10 tys. stanowisk sezonowych na okres przedświąteczny.

