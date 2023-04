Komisja Europejska zrozumiała sytuację i skalę problemu, z którym boryka się Polska i inne państwa członkowskie - powiedział w środę dziennikarzom w Brukseli stały przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś po zakończeniu wideokonferencji wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa z ministrami ds. handlu pięciu krajów, których przywódcy byli sygnatariuszami listu do Komisji Europejskie ws. ukraińskich produktów rolnych.

"Czeka nas jeszcze pewna praca. Komisja przedstawiła pewne propozycje. Te propozycje powinny zostać przeanalizowane. Są to propozycje dotyczące polityki rolnej, handlowej i infrastrukturalnej, bo pamiętajmy, że jednym z aspektów dyskusji jest kwestia rozbudowy infrastruktury granicznej, czy kolejowej, która ma umożliwić bardziej sprawny transport i wywiezienie ukraińskich produktów rolnych do państw trzecich" - powiedział Andrzej Sadoś.

"Komisja Europejska zrozumiała sytuację i skalę problemu, z którym boryka się Polska i inne państwa członkowskie i podjęła pewnego rodzaju działania. Rozmowy będą kontynuowane, co oznacza, że to co w tej chwili proponuje Komisja nie zostało uznane za wystarczające. Natomiast jest wspólne stanowisko wszystkich ministrów uczestniczących w spotkaniu, pana przewodniczącego Valdisa Dombrovskisa, pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, że powinniśmy kontynuować te rozmowy" - dodał polski dyplomata.

Jak wskazał, wstępna ocena KE jest taka, że kwestie, które "były sygnalizowane przez państwa graniczące z Ukrainą od lipca ub.r. i które były regularnie podnoszone na posiedzeniach ministrów rolnictwa i które wreszcie zostały zawarte po raz ostatni w liście z końca marca, którego inicjatorem był polski premier, wymagają bardzo pilnego podjęcia".

Do kolejnej rundy rozmów dojdzie podczas spotkania ministrów rolnictwa w Luksemburgu w przyszły wtorek.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz