Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski został wybrany "Człowiekiem Roku 2023" Forum Ekonomicznego w Karpaczu. "To dla mnie ogromne wyróżnienie" - skomentował te informację Brzeziński.

O wyborze "Człowieka Roku 2023" poinformowano m.in. na stronie internetowej Forum. "Rada Programowa Forum Ekonomicznego zakończyła głosowanie - Człowiekiem Roku 2023 został wybrany Jego Ekscelencja Mark Brzeziński - Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce" - podano.

Brzezinski odniósł się do tej informacji na swoim profilu na Twitterze. "To dla mnie ogromne wyróżnienie. We wtorek będę miał zaszczyt odebrać tę nagrodę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w imieniu wspaniałych pracowników Ambasady USA w Polsce i konsulatu USA w Krakowie, którzy są siłą napędową misji USA w Polsce i którzy każdego dnia z głębokim zaangażowaniem pracują nad wzmacnianiem relacji polsko-amerykańskich" - napisał Brzezinski.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu, rozpocznie się 5 września i potrwa do 7 września. Hasłem tegorocznego Forum jest: "Nowe wartości Starego Kontynentu - Europa u progu zmian".W jego programie przewidziano prawie 500 wydarzeń, podzielonych na działy, m.in. Cyfryzacja, Człowiek i Kultura, Europa w świecie, Nowa gospodarka, Nowe technologie, Odbudowa Ukrainy, Państwo i reformy, Polityka międzynarodowa.

Nagroda "Człowieka Roku 2023" zostanie wręczona ambasadorowi Brzezinskiemu podczas forum we wtorek. W ubiegłym roku tytułem tym uhonorowano Prezydent Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.