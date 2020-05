Ameryka czy Europa? Jak wygląda czas pracy kierowcy i na którym kontynencie są lepsze ciężarówki?

Dzisiaj branża transportowa przeszła wiele zmian, zarówno w Europie jak i USA. Tomasz Czyż, ekspert GBOX z Grupy INELO zapozna nas bliżejz wciąż odmienną codziennością truckerów w Stanach Zjednoczonych i przedstawi największe różnice jakie dzielą transport w Europie i USA.

Jeżdżące marzenie każdego kierowcy

Amerykańska ciężarówka – chyba każdy po usłyszeniu tego hasła wyobraża sobie wielki ciągnik z układem wydechowym skierowanym w niebo, pomalowany aerografem i błyszczący od chromu. Te pojazdy to stały element popkultury nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. Marki takie jak Freightliner, Kenworth, Peterbilt, Volvo – dla nas Europejczyków te nazwy (oprócz szwedzkiego Volvo) brzmią bardzo egzotycznie, a po drugiej stronie globu to wszystkim znane pojazdy, jakich spotkamy setki na lokalnym higwayu, który właśnie przemierzamy naszym pickupem, by odwiedzić znajomych oddalonych “tylko” o 5 godzin jazdy od nas. – Pierwszą ciekawostką jest fakt, że amerykanie zwykle nie podają odległości w milach tylko wyrażają to czasem jazdy, czyli, raczej nie spotkamy się ze stwierdzeniem “do miejsca X jest 300 mil”. Amerykańskie ciężarówki straciły też szyk i klasę jaką znamy z filmów, ogólny zarys brył tych pojazdów pozostał ten sam, jednak dzisiaj dominują plastik oraz materiały, które znamy również u siebie. Nadal jednak różnice między europejskimi ciężarówkami są bardzo duże. Przede wszystkim amerykańskie trucki posiadają wydłużony przód. W Europie stosuje się rozwiązanie CoE (Cab over Engine), czyli jak wskazuje angielska nazwa, silniki umieszczane są pod kabiną kierowcy, w Ameryce zaś jednostka napędowa jest tradycyjnie umieszczana przed szoferką. To sprawia, że w ciężarówce w USA znajdziemy dużo większe kabiny dla kierowców. Za fotelami nie mamy tylko łóżka, ale wręcz małe mieszkanie. Dużo więcej miejsca przeznaczono na przechowywanie, pojemniejsze lodówki, mikrofalówki, miejsca na osobny stolik oraz kanapę itp. Europejskie kabiny z powodu prawnych ograniczeń dotyczących wielkości ciężarówek są dużo skromniejsze, jedyne miejsce, gdzie kierowca może swobodnie stanąć, to powierzchnia między fotelami kierowcy i pasażera. Z tego samego powodu w Europie raczej nie spotkamy ciągnika z silnikiem przed kierowcą, po Starym Kontynencie poruszają się pojazdy stworzone w myśl CoE – mówi Tomasz Czyż, ekspert GBOX, Grupa INELO.