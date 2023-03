"Nasze badania wyraźnie pokazują, że odsetek ultra przetworzonej żywności z dodatkami znacznie wzrósł w koszykach Amerykanów w latach 2001-2019. Obserwowaliśmy ten trend we wszystkich kategoriach żywności i dodatków" - twierdzi dr Elizabeth K. Dunford z australijskiego George Institute for Global Health oraz University of North Carolina w Chapel Hill.