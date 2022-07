Amerykańska gospodarka skurczyła się drugi kwartał z rzędu zwiastując recesję

Autor: PAP

Data: 28-07-2022, 17:40

Amerykański PKB spadł w drugim kwartale w zannualizowanym tempie o 0,9 proc., co oznacza drugi spadek z rzędu - podało w czwartek ministerstwo handlu USA. Według niektórych definicji oznacza to już recesję, choć Biały Dom utrzymuje, że do recesji nie doszło.

Amerykańska gospodarka skurczyła się drugi kwartał z rzędu zwiastując recesję /fot. RW, portalspożywczy

Recesja w USA

Spadek PKB był spodziewany przez większość ekonomistów z uwagi na wysoką inflację, nieco słabnący przyrost miejsc pracy oraz agresywną politykę podwyższania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w ramach walki z inflacją. Na spadek złożyło się przede wszystkim obniżenie inwestycji w sektorze prywatnym oraz wzrost importu.

W pierwszym kwartale obniżka PKB USA wyniosła 1,6 proc., zaś w drugim - 0,9. Jest to stopa zannualizowana, co oznacza, że gdyby obecna tendencja się zachowała, gospodarka skurczyłaby się o 0,9 proc.

Choć według zwyczajowych definicji dwa kolejne kwartały z negatywnym wzrostem gospodarczym oznaczają recesję, Biały Dom w ostatnich dniach wielokrotnie przekonywał, że gospodarka nie jest w recesji. Wskazał przy tym na rekordowo niskie bezrobocie, ciągły wzrost produkcji przemysłowej i rekordowo niski poziom zaległości kredytowych wśród konsumentów.

Transformacja gospodarki czy recesja?

W środę doradca prezydenta USA Joe Bidena Brian Deese przekonywał, że amerykańska gospodarka przechodzi transformację z szybkiego wzrostu, jaki zanotowała po wyjściu z pandemii Covid-19 (5,6 proc. w roku 2021) do stabilnego, ale niższego tempa rozwoju.