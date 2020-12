Amerykański gigant zatrudni w Polsce

Specjaliści Business Intelligence poszukiwani i najlepiej opłacani w IT, zarobki kilkanaście tys. zł

Jak pisze "PB", notowany na giełdzie w Nowym Jorku Box to twórca platformy do zarządzania treścią w chmurze. Kapitalizacja założonej w 2005 r. firmy to obecnie blisko 3 mld USD. Z jej usług korzysta ponad 100 tys. firm i organizacji, a wśród nich takie marki, jak AstraZeneca, Coca-Cola, GE, Morgan Stanley.

Według dziennika, Box zatrudnia ponad 2 tys. osób na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Australii i Japonii. Na starym kontynencie ma prawie 200 pracowników, ale niedługo ta liczba istotnie wzrośnie, bo spółka zdecydowała się otworzyć oddział w Polsce.

"W Polsce mamy do dyspozycji jedną z największych w Europie baz anglojęzycznych, utalentowanych programistów, a Warszawa jest idealnym miastem, które daje nam dostęp do światowej klasy inżynierów z dużym doświadczeniem" - mówi "PB" Aaron Levie, współzałożyciel i prezes Box.

Oddział w Warszawie będzie zajmował się głównie badaniami i rozwojem.

"Do 2022 r. planujemy zatrudniać w Polsce 80 osób. Następnie w pierwszych miesiącach 2023 r. chcemy niemal podwoić tę liczbę, zatrudniając 150 osób" - deklaruje Aaron Levie.