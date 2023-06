Biznes i technologie

Analitycy: 48 proc. noclegów turystycznych Polaków przypada na hotele

Autor: PAP

Data: 02-06-2023, 06:10

Krajowa turystyka wraca do wzrostów sprzed pandemii - uważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według analityków roczna liczba turystycznych noclegów Polaków do I kwartału 2023 r. była o 2 proc. większa niż w całym 2019 r. To pierwszy taki wzrost ponad poziom sprzed pandemii.