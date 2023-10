Zespół analityków z Narodowego Funduszu Zdrowia podsumował realizację Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) . Od października 2017 do grudnia 2022 r. skorzystało z niego 68 tys. pacjentów. Refundacja świadczeń z NFZ wyniosła 1,25 mld zł.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Pacjent, który znalazł się w programie, oprócz leczenia ostrej fazy zawału, otrzymywał również m.in. rehabilitację i opiekę w poradni specjalistycznej. "Specjaliści nie mają wątpliwości: program KOS-Zawał jest sukcesem" - oceniono w informacji NFZ udostępnionej PAP w poniedziałek.

Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu KOS-Zawał, mieli zagwarantowaną skoordynowaną opiekę. Polega ona na ciągłości diagnostyki i leczenia, rehabilitację kardiologiczną oraz edukację o czynnikach, które zwiększają ryzyko chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od zakończenia pobytu w szpitalu.

"Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączy koszt świadczeń w programie, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł" - podał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

"Dane z NFZ jednoznacznie mówią, że opieka nad pacjentami w programie KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca" - wskazano w materiałach funduszu.

NFZ podał, że śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki zakładane przez KOS-Zawał (rehabilitację, porady w poradni kardiologicznej) jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta czy przebytych chorób.

Dane NFZ potwierdziły też, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale serca.

"Program KOS-Zawał jest sukcesem wszystkich zaangażowanych w jego opracowanie i realizację - Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ośrodków realizujących i kardiologów. Wobec tak dobrych wyników funkcjonowania programu wydaje się konieczne zobligowanie wszystkich ośrodków leczących ostry zawał mięśnia sercowego do włączenia się do program" - stwierdził konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki, cytowany w komunikacie NFZ

Nowy raport Narodowego Funduszu Zdrowia jest dostępny w portalu Zdrowe Dane. Można go znaleźć pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/kos-zawal

KOS-Zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Został uruchomiony w październiku 2017 r. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. Na koniec 2022 r. program był realizowany w 100 placówkach medycznych. Widać stały wzrost liczby ośrodków, które chcą wejść do programu.

Program zapewnia pacjentom: diagnozę, leczenie ostrej fazy zawału, wizytę kontrolną w ciągu 14 dni od zakończenia hospitalizacji, rehabilitację kardiologiczną, a także opiekę specjalistyczną, w razie potrzeby leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca).