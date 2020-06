Analitycy: Odmrażanie gospodarki poprawiło sytuację finansową mikro i średnich firm

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PIE i Polski Fundusz Rozwoju w dniach 26-29 maja, 57 proc. ankietowanych firm stwierdziło, że odmrażanie kolejnych gałęzi gospodarki w maju nie wpłynęło na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dla 31 proc. badanych sytuacja finansowa się poprawiła, a dla 10 proc. pogorszyła.

Eksperci PIE zwracają uwagę, że wśród podmiotów, które zauważyły poprawę sytuacji finansowej podczas odmrażania stosunkowo wysoki był udział firm średniej wielkości i mikrofirm. Wskazali, że odsetek firm średnich wyniósł 35 proc., natomiast mikrofirm - 34 proc. Zaznaczono natomiast, że w grupie przedsiębiorstw największych poprawę sytuacji finansowej w ostatnich dniach maja zauważyło tylko 22 proc. W tej grupie pojawiło się też najwięcej (14 proc.) negatywnych ocen kondycji finansowej.

W przekroju sektorowym - jak zaznaczyli eksperci PIE - najlepiej w czasie odmrażania gospodarki swoją sytuację finansową postrzegały firmy produkcyjne. W tej grupie ponad 30 proc. deklarowało poprawę, natomiast 10 proc. krytycznie oceniało sytuację swojego przedsiębiorstwa. Z kolei w sektorze handlowym pozytywne efekty odmrażania zauważyło 27 proc. badanych, a 12 proc. oceniło, że nastąpiło pogorszenie. "W sektorze usług, wskaźniki te były nieco korzystniejsze w porównaniu z opiniami przedstawicieli firm handlowych: 30 proc. wskazywało na poprawę sytuacji finansowej, a 8 proc. na pogorszenie" - czytamy.

Badania PIE i PFR z końca maja 2020 r. pokazują, że prawie 1/5 firm uważa, że ich sytuacja finansowa już się odbudowała do stanu sprzed pandemii. Jedynie 1 proc. przedsiębiorstw uważa, że ich sytuacja finansowa nigdy się nie odbuduje, a 1/4 nie jest w stanie określić, kiedy to nastąpi.

Jak zauważają autorzy opracowania, firmy nie są zgodne w ocenie, kiedy dokładnie ich pozycja się odbuduje: prawie 30 proc. liczy, że nastąpi to w okresie między wrześniem a grudniem tego roku, ale aż 10 proc. uważa, że nastąpi to dopiero w maju 2021 r. "Odpowiedzi firm wyraźnie wskazują na wysoki poziom niepewności, z jakim muszą się one mierzyć. Nie wiadomo, jak dalej rozwinie się epidemia, ani kiedy zostaną wynalezione skuteczne leki/szczepionki. Pociąga to za sobą obawy o kolejne lockdowny, które mogą nastąpić jesienią" - zaznaczają.