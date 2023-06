Biznes i technologie

Spada inflacja żywnościowa. Kiedy będzie jednocyfrowa?

Autor: PAP/PS

Data: 30-06-2023, 12:30

Inflacja żywnościowa będzie w kolejnych miesiącach nadal spadać i pod koniec roku obniży się do poziomu jednocyfrowego - prognozują analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem przesłanki do obniżek stóp procentowych będą spełnione w listopadzie.