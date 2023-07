86 proc. średniej unijnej wyniósł poziom rzeczywistej konsumpcji indywidualnej w Polsce w 2022 r. - zwrócił uwagę Polski Instytut Ekonomiczny. Najwyższy jej poziom odnotowano w Luksemburgu (138 proc.), Niemczech (119 proc.) i Austrii (118 proc.) - dodali analitycy.

Jak zwrócili uwagę analitycy PIE, powołując się na dane Eurostatu, w 2022 r. wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej wyrażony w standardzie siły nabywczej (PPS) wahał się w państwach członkowskich UE od 67 proc. do 138 proc. średniej UE. "Standard siły nabywczej (PPS) jest sztuczną jednostką walutową stworzoną w celu dokonywania porównań między krajami. Teoretycznie, za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr i usług w danym kraju" - wyjaśnili.

Dodali. że "w 2022 r. poziom rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (Actual Individual Consumption - AIC) w Polsce sięgnął 86 proc. średniej unijnej".

Wśród wszystkich państw członkowskich UE najwyższy poziom rzeczywistej konsumpcji indywidualnej w 2022 r. odnotowano w Luksemburgu (138 proc.), Niemczech (119 proc.) oraz Austrii (118 proc.), a najniższy w Bułgarii (67 proc.). Analitycy zwrócili uwagę na tempo doganiania średniej UE w poszczególnych krajach. "W Polsce wzrost poziomu AIC wyniósł 29 pkt. proc. w latach 2004-2022 i był to czwarty najszybszy wzrost w skali UE" - wskazano w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Szybciej doganiały średnią tylko Rumunia (wzrost o 48 pkt. proc.), Litwa (wzrost o 37 pkt. proc.) i Łotwa (wzrost o 30 pkt. proc.).

Z kolei Luksemburg, Irlandia i Grecja to kraje, które zanotowały największy spadek. W przypadku Luksemburga było to 30 pkt. proc. (ze 168 proc. średniej UE w 2004 r. do 138 proc. w 2022 r.), Irlandii - 28 pkt. proc. (ze 115 proc. do 87 proc.), zaś w przypadku Grecji - 25 pkt. proc. (ze 103 proc. do 78 proc.) - podało PIE.

Analitycy zaznaczyli, że szybkie tempo doganiania średniej UE pod względem poziomu rzeczywistej konsumpcji indywidualnej widać w przypadku Polski również na tle pozostałych trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej. "Od momentu przystąpienia do UE poziom AIC w Polsce wzrósł z 57 proc. do 86 proc. poziomu średniej unijnej, zaś w przypadku ujmowanych łącznie Czech, Słowacji i Węgier był to wzrost z poziomu 65 proc. w 2004 r. do 76 proc. w 2022 r." - przekazali. Dodali, że spośród tej triady, najszybsze tempo notowała Słowacja (z 58 proc. do 73 proc.), w drugiej kolejności Czechy (z 74 proc. do 83 proc.), a następnie Węgry (z 64 proc. do 72 proc.).

PIE wyjaśniło, że poziom rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (Actual Individual Consumption - AIC) uwzględnia wszystkie towary i usługi konsumowane przez gospodarstwa domowe - oprócz tych nabywanych bezpośrednio także usługi świadczone przez rząd i instytucje non-profit, w tym usługi zdrowotne i edukacyjne. Analitycy podkreślili, że miara ta jest traktowana jako wskaźnik dobrobytu gospodarstw domowych i wykorzystuje się ją w porównaniach międzynarodowych jako opisującą sytuację gospodarstw domowych w pełniejszy sposób niż np. PKB per capita czy wskaźnik Household Final Consumption Expenditure - HFCE, w ramach którego uwzględnia się tylko bezpośrednie wydatki ponoszone przez gospodarstwa na poszczególne kategorie dóbr.