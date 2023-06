Biznes i technologie

Analitycy: rosną szanse, że CPI na koniec roku zejdzie do poziomu jednocyfrowego

Autor: PAP

Data: 15-06-2023, 13:53

Rosną szanse, że inflacja CPI na koniec roku zejdzie do poziomu jednocyfrowego; będzie zbliżona do 10 proc. - ocenili analitycy banku Santander w komentarzu do czwartkowych danych GUS. Dodali, że inflacja bazowa może w tym roku spaść do ok. 8 proc. w ujęciu rocznym.