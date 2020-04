Analiza: można oczekiwać dalszych obniżek cen na stacjach paliw

"Rynek naftowy ze spokojem przyjął decyzję OPEC+ w sprawie redukcji wydobycia. Ropa nie dość, że nie podrożała, to w trakcie tygodnia notowania surowca na giełdzie w Londynie spadły i ponownie znajdują się poniżej poziomu 30 dolarów. To daje uzasadnione podstawy do tego, aby oczekiwać dalszych obniżek cen paliw na stacjach" - napisano w raporcie.



"Prognoza detalicznych cen przygotowana przez e-petrol na nadchodzący tydzień zakłada dalsze niewielkie obniżki, a przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 3,87-4,04 PLN/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla 4,05-4,18 PLN/l i 1,77-1,84 PLN/l dla autogazu" - dodano.