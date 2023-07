Przy obecnym popycie na nieruchomości liczba dostępnych w ofercie mieszkań powinna być dwa razy większa - wskazali w opublikowanej analizie eksperci Hreit. Dodali, że kurcząca się oferta sprzedaży sprzyja wzrostom cen.

Według analityków, wraz ze startem programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." zdecydowanie przybyło chętnych do zakupu mieszkania. Niestety - jak zauważyli - podaż nie nadąża za popytem. Potwierdzają to czwartkowe dane GUS, z których wynika, że w czerwcu deweloperzy rozpoczęli budowę niespełna 8,9 tys. lokali, co - jak obliczyli eksperci Hreit - oznacza spadek o prawie połowę względem czerwca 2022 roku. Zwrócili uwagę, że podobnie słabe wyniki odnotowano w 2015 roku.

W ocenie ekspertów, spadek liczby rozpoczynanych budów jest niepokojący, zwłaszcza, że kupujący wrócili do biur sprzedaży jeszcze przed nastaniem wiosny, natomiast w lipcu nastąpił "gwałtowny wręcz wzrost popytu" spowodowany uruchomieniem kredytów z dopłatami z budżetu państwa. Zaznaczyli też, że chętnych na zakup mieszkań będzie przybywać, zwłaszcza, że jeszcze w bieżącym roku bardzo prawdopodobne są cięcia stóp procentowych.

Co prawda - jak wskazali - prace nad uruchomieniem kolejnych inwestycji idą pełną parą, ale trwa to miesiącami. "Doświadczenie z pierwszego roku epidemii sugeruje, że od momentu ożywienia po stronie kupujących, do poprawy w sferze rozpoczynanych inwestycji trzeba czekać 1-2 kwartały" - dodali. Zaznaczyli też, że kurcząca się oferta sprzedaży sprzyja wzrostom cen.

"Dziś na siedmiu największych rynkach deweloperzy mają około 40 tys. mieszkań dostępnych na sprzedaż (...). Przy obecnym poziomie sprzedaży liczba ta powinna być lekko licząc o połowę większa" - napisali.

Popyt na mieszkania powoduje, że ostatnich miesiącach zmniejszyła się też oferta dostępna na rynku wtórnym. "Nie mamy tu póki co do czynienia z jakimiś rewolucyjnymi zmianami, ale od wczesnej wiosny, gdy na sprzedaż było około 150 tysięcy mieszkań używanych, do początku lipca liczba ta spadła o prawie 10 tysięcy jednostek, a takiej zmiany nie można już bagatelizować" - ocenili.

Dodali, że spadek ten może się w kolejnych tygodniach pogłębić.