Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu z rządowym wsparciem wynosi od 3,58 proc. do 5,22 proc. podczas gdy dla standardowych hipotek wskaźnik ten wynosi ok. 9 proc. - wskazali eksperci porównywarki rankomat.pl. Najkorzystniejsze warunki oferuje obecnie Bank BPS.

Z analizy ekspertów porównywarki ubezpieczeń i finansów rankomat.pl wynika, że RRSO kredytu z rządowym wsparciem wynosi od 3,58 proc. do 5,22 proc. i jest znacząco niższe niż w standardowej ofercie kredytów hipotecznych, dla których ten wskaźnik wynosi obecnie ok. 9 proc.

"Z analiz ofert banków, które dołączyły do programu wynika, że warunki kredytów ze wsparciem rządowym są zdecydowanie lepsze niż dotychczasowa oferta komercyjna. Program Bezpieczny kredyt 2 proc. może spowodować, że wielu klientów będzie mogło w końcu zdecydować się na zakup pierwszego własnego mieszkania lub domu" - mówi ekspert porównywarki Wojciech Piesta.

Podano, że do rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. przystąpiło 8 banków. Umowy z BGK podpisały: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, PEKAO, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, PKO BP, SGB-Bank i VeloBank. Eksperci rankomat.pl przeanalizowali i porównali ze sobą warunki dostępnych już dla klientów kredytów hipotecznych. Napisali, że wszystkie dostępne oferty spełniają bazowe założenia programu, ale różnią się między sobą wartością marż banku pobieranych czy kosztami dodatkowymi jak np. ubezpieczenie nieruchomości. Wskazali też, że różnice pojawią się także w sposobie liczenia zdolności kredytowej. "Z porównania rankomat.pl wynika, że w połowie lipca kredyt hipoteczny ze wsparciem rządowego programu z najniższym wskaźnikiem RRSO (...) oferuje Bank BPS. Dla tego banku ten wskaźnik wynosi 3,58 proc. Najwyższa stawka RRSO jest w Alior Banku - 5,22%. W PKO Banku Polskim ta wartość wynosi 4,96 proc., a w Banku Pekao 4,72 proc." - wyliczono.

Dodano, że najniższe RRSO dla kredytu hipotecznego, który nie jest częścią rządowego programu wsparcia, wynosi obecnie ponad 8 proc. To oznacza, że kredyty, które są udzielane w ramach rządowego programu, oferują nie tylko niższe raty na start, ale pozwalają także zaoszczędzić znaczną kwotę na spłacie przez cały okres kredytowania. "Mówimy o kwotach liczonych w setkach tysięcy złotych" - dodaje Piesta.

Eksperci z rankomat.pl. wyliczyli, że pożyczając w PKO BP 290 tys. zł na 25 lat, klient odda do banku 509,5 tys. zł. "W tym przypadku całkowity koszt kredytu wyniesie 219,6 tys. zł, co oznacza RRSO w wysokości 4,96 proc." - napisali. Natomiast przy standardowym kredycie hipotecznym PKO BP Własny Kąt - całkowita kwota do zapłaty wyniesie 767,5 tys. zł z RRSO na poziomie 9,41 proc. Wyliczyli, że dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2 proc. oszczędność na całkowitej spłacie kredytu przez 25 lat wyniosą 258 tys. zł. B

Wskazali też, że biorąc kredyt hipoteczny Megahipoteka w wysokości 346 tys. zł w Alior Banku, klient musi liczyć się z całkowitym kosztem kredytu w wysokości 687,7 tys. zł (RRSO: 10,89 proc). Decydując się na kredyt z rządowym wsparciem w tym samym banku, całkowity koszt kredytu będzie niższy o ponad 410 tys. zł i wynosi 277 tys. zł (RRSO: 5,22 proc.). Z kolei w bank Pekao przy pożyczeniu 335 tys. zł na 27 lat i skorzystaniu z rządowego programu, całkowity koszt kredytu wyniesie 278,3 tys. zł (RRSO: 4,72 [proc.). "Dla porównania, w Rodzinnym kredycie mieszkaniowym dostępnym w tym banku, koszt pożyczki o podobnych parametrach wynosi 602,9 tys. zł (RRSO: 10,04 proc.), czyli prawie o 325 000 zł więcej" - napisali.

Zaznaczono, że dodatkowym elementem programu, który pozwala na oszczędzanie pieniędzy na zakup nieruchomości jest konto mieszkaniowe. Przypomniano, że program ten ma na celu pomoc w zakupie pierwszej nieruchomości oraz poprawę warunków lokalowych dla osób posiadających dwoje lub więcej dzieci. Wskazano, że minimalna wpłata miesięczna wynosi 500 zł, a maksymalna to 2 tys. zł. Ponadto oszczędzający ma prawo do miesiąca wakacji od wpłat w każdym roku bez konsekwencji. Przypomniano też, że każdy oszczędzający otrzymuje coroczną Premię Mieszkaniową, która jest równa wskaźnikowi inflacji lub zmianie wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia ta jest naliczana corocznie i wypłacana jednorazowo.

Eksperci napisali też, że oszczędności są oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki są zwolnione z podatku Belki. Zaznaczyli jednak, że premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku przysługują wyłącznie, jeśli środki zostaną wykorzystane na zakup pierwszego mieszkania, budowę domu jednorodzinnego, inwestycje w kooperatywie mieszkaniowej, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, partycypację w SIM lub TBS, lub zakup nieruchomości gruntowej do budowy domu jednorodzinnego.

Zaznaczyli też, że jest kilka sytuacji, w których dopłaty można stracić. Tak jest m.in. jeśli klient kupi dom lub mieszkanie i w ciągu 2 lat od tego czasu nie zaczniesz prowadzić gospodarstwa domowego w tej nieruchomości. Nie można też wynajmować lub użyczać nieruchomości sfinansowanej w ramach programu. Z utratą dopłat może się również wiązać np. założenie firmy w tym lokalu, a na pewno - według ekspertów - nie można prowadzić działalności w lokalu w okresie korzystania z gwarancji BGK.

Wskazano, że ustawodawca przewidział sytuację, w której klient nie tylko może stracić dalszą możliwość korzystania z programu, ale też będzie musiał oddać wszystkie otrzymane dopłaty. J

"Jeśli zostaniesz prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe (art. 297 § 1 lub 2 kodeksu karnego) popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%, wtedy musisz zwrócić wszystkie dopłaty wraz z odsetkami ustawowymi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Masz na to 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku" - napisano.