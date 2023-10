Biznes i technologie

Analiza: rynek oczekuje kolejnego cięcia stóp procentowych o 25-50 pb.

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 13:11

Rynek oczekuje kolejnego cięcia stóp procentowych o 25-50 punktów bazowych - wskazał w opublikowanej we wtorek analizie Bartosz Turek z HRE Investment. Dodał, że jeśli RPP obniży oprocentowanie kredytów o 50 punktów bazowych, to w przypadku kredytu w wysokości 300 tys. zł, zaciągniętego na 25 lat rata będzie mniejsza ok. 100 zł miesięcznie.