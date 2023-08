Do maja Polskę odwiedziło 2,5 mln osób zza granicy; w latach 2018 i 2019 było to odpowiednio 2,45 mln oraz 2,55 mln osób - poinformował w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny. Zagraniczni turyści stanowią niecałe 20 proc. wszystkich osób korzystających z polskich baz noclegowych - dodano.

"Polskę odwiedzają też zagraniczni turyści z innych państw. Do maja przyjechało 2,5 mln osób zza granicy. To analogiczny wynik jak w latach 2018 i 2019 - było to odpowiednio 2,45 mln oraz 2,55 mln osób" - poinformował w czwartek Tygodnik Gospodarczy PIE.

Jak dodano, turyści zagraniczni stanowią niecałe 20 proc. wszystkich osób korzystających z polskich baz noclegowych. "W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku najpopularniejsze wśród zagranicznych przyjezdnych były województwa mazowieckie, małopolskie oraz zachodniopomorskie. Do pierwszych dwóch przyjechało łącznie po około 600 tys. odwiedzających, do trzeciego 284 tys." - podano.

Według PIE za zakwaterowanie w apartamencie trzeba zapłacić o ponad 10 proc. więcej niż w 2022 r. Tendencja ta występuje zarówno nad morzem, jak i w górach. PIE, powołując się na zestawienia Związku Banków Polskich, podało, że ceny zakwaterowania w Polsce wzrosły o 10,4 proc. nad morzem i 21 proc. w górach. Porównanie dotyczy ofert dla rodziny z dwójką dzieci na 1 tydzień spędzony w apartamencie.

"Nad morzem najbardziej podrożał Hel, na którym trzeba zapłacić o 31 proc. więcej niż w 2022 r. oraz w Świnoujście (o 15 proc.). W górach najbardziej podrożał Karpacz, w którym rodzina z dwójką dzieci zapłaci o 44 proc. więcej niż rok wcześniej" - podał PIE.

Z danych PIE wynika, że do maja 2023 r. (względem analogicznego okresu w 2022 r.) do Polski przyjechało o 84 proc. więcej turystów z Czech. Zainteresowanie Polską rośnie także wśród Słowaków - wyniki są najwyższe od ponad dekady. "W odróżnieniu od Czechów, skala wzrostów jest mniejsza. Liczba zapytań o podróż do Polski w aktualnym sezonie jest na Słowacji większa o 9,5 proc. względem zainteresowania w latach 2016-2019 i 2022" - wskazano.

Jak dodano, w dotychczas rekordowym lipcu 2017 r. liczba pytań była mniejsza o 6 proc. niż w bieżącym roku. PIE zauważa, że zainteresowanie Polską rośnie wolniej w Niemczech i na Litwie - haseł dotyczących Polski było więcej odpowiednio o 4,5 proc. i 6 proc. niż w poprzednich latach.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.