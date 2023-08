W lipcu br. zarejestrowano ponad 41,7 tys. aut osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 t. W ujęciu rocznym to wzrost o 5,93 proc., a miesięcznym spadek o 12,38 proc. - wynika z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców analizowanych przez IBRM Samar.

Według analizowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar danych CEPiK, w lipcu 2023 roku w Polsce zarejestrowano 41 723 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t. To o 2298 szt. więcej niż w analogicznym miesiącu 2022 r. (wzrost o 5,83 proc. rdr). W porównaniu do czerwca 2023 r. w lipcu zarejestrowano o 5894 szt. mniej (spadek o 12,38 proc. mdm).

Dane skumulowane (311 943 szt.) wykazują sprzedaż w 2023 roku wyższą o 28 546 szt. (10,07 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. "Chociaż w wynikach sumarycznych wciąż liczba rejestrowanych aut rośnie, to jednak trend krótkoterminowy pokazuje już spadek" - zaznaczyli autorzy opracowania.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w lipcu 2023 r. zarejestrowano w Polsce 36 388 samochodów osobowych. W porównaniu do lipca 2022 r. to więcej o 1686 szt. (4,86 proc.), a w stosunku do czerwca 2023 r. - mniej o 5193 szt. (12,49 proc.). W bieżącym roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 275 061 samochodów osobowych, o 27 942 szt. (11,31 proc.) więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Według danych zawartych w CEPiK w lipcu 2023 roku zarejestrowano w Polsce 5335 samochodów dostawczych, czyli o 612 szt. (12,96 proc.) więcej rdr, a zarazem o 701 szt. (11,61 proc.) mniej mdm. W 2023 roku zarejestrowano dotychczas w Polsce 36 882 samochody dostawcze, o 1,66 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

Prognoza IBRM Samar na 2023 rok zakłada rejestrację 455 tys. samochodów osobowych oraz 63 tys. pojazdów dostawczych o DMC do 3,5 tony.